Ces enfants qui ont été volés par les régime de Franco parce que leur mère était communiste

Atlantico : L'Eglise catholique espagnole et le ministère de la santé ont accepté d'ouvrir leurs archives aux parents qui pensent que leurs enfants ont été volés à leur naissance. On découvre cet épisode méconnu selon lequel, à l'époque du Général Franco, dans les années 1930, les autorités espagnoles ont procédé au vol et à l'enlèvement de dizaines de milliers de bébés. Dans quel contexte ce projet s'inscrit-il ?

Bernard Bessière : C'est à partir de la fin de la guerre civile, en 1939-1940 que le régime, sous l'influence du colonel Antonio Vallero Naleira de l'armée espagnole et psychiatre, ce qui est rare lance cette mode. Il s'agit d'une vague de vol d'enfants de femmes dites "rouges", impures, portants un gène rouge ; à savoir, des communistes, des socialiste et des anarchistes. L'anti Espagne dans la dialectique de Franco. Pour éliminer ce gène, il fallait voler les enfants. Cela fait vingt ans que l'on parle de cette histoire.

Des équipes d'historiens ont travaillé sur ce scandale épouvantable qui a eu lieu également dans d'autres pays. Les femmes qui étaient internées dans des prisons spécialement faites pour elles, accouchaient normalement. La plus connue étant Las Ventas à Madrid. Elle n'existe plus cependant. Les enfants étaient pris après leur naissance et une bonne sœur, elles inspiraient confiance auprès des femmes, expliquaient que les enfants étaient morts. Elles insistaient sur le fait qu'elles avaient tout tenté pour le sauver. Mais ce n'était en réalité pas le cas. Cette politique s'est généralisée à partir de 1939.

Qui étaient les victimes de ces vols d'enfants et comment se sont-ils déroulés ? A qui étaient revendus ces enfants ?

Les principales victimes de ce système étaient des femmes qui étaient accusées à juste titre d'appartenir au camp républicain. Le Général Franco a fait passer une loi dès le mois de février 1939 de responsabilité politique. Il décrétait alors que les républicains, s'ils se rendaient seraient jugés humainement, ce qui n'a jamais été le cas soient elles étaient soumises à la justice. Tous les opposants de gauche étaient concernés. C'était des "indésirables". Elles soutenaient l'Espagne républicaine.

Le rôle de l'Eglise catholique est bien connu des historiens. Elle a été inféodée au régime franquiste. C'est le monseigneur Pla I Deniel qui avait baptisé le coup d'Etat de Franco se sainte croisade. Les hôpitaux et les cliniques étaient régis par l'Eglise et les infirmières étaient des religieuses. L'Eglise a vraiment joué un rôle central.

Les enfants ont été revendus ou donnés à des gens issus de la hiérarchie, des généraux et des élites issues du franquisme, notamment des militaires qui étaient en mal d'enfants ou qui ne pouvaient pas en avoir. Ces familles qui étaient dans ce besoin en ont acheté. On ne connait pas le nombre d'enfants qui ont été vendus ainsi. Un ordre de grandeur serait plutôt 40 000 enfants. On ne dispose pas d'une comptabilité. Le sujet était tabou.