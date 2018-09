Ces dangers que court l’Europe à croire que l’inflation est en hausse alors qu’en réalité, elle baisse

Le racisme est autant le produit de constructions sociales que de la biologie et de l’évolution. Considérer qu'il ne saurait être autre chose qu’une construction sociale et culturelle, c’est s’interdire de pouvoir y apporter de véritables solutions, faute d’en comprendre les motivations.

Homo sapiens est décidément une drôle d’espèce. On le pensait apparu quelque part en Afrique de l’Est il y a 200 000 ans, et voilà qu’on détecte sa présence bien plus tôt, et sur tout le continent. Et il nous réserve bien d'autres surprises, à découvrir dans le dernier livre de Silvana Condemi, "Dernières nouvelles de Sapiens", publié chez Flammarion.