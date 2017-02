Ces conséquences inattendues des longs séjours en orbite sur le corps humain que la NASA a découvert grâce à Scott Kelly

Atlantico : La Nasa a lancé une étude spatiale sur les effets d'un voyage vers la planète Mars sur le corps humain. Deux jumeaux y participent, l'ancien astronaute américain Scott Kelly a passé 340 jours en orbite et son frère, Mark est resté sur Terre. Les premières données ont pu être exploitées. L'exposition aux radiations, le manque de gravité ont entraîné des changements sur le corps de Scott, notamment sa densité osseuse et sur ses globes oculaires à cause de la pression sanguine exercée sur le cerveau.

L'un des apprentissages nouveau, c'est un changement au niveau des gènes de Scott Kelly. En quoi cela consiste-t-il exactement ?

Brigitte Godard : Ils ont observé de nombreux changements génétique et dont probablement le plus spectaculaire est un changement concernant les télomères. Ces télomères sont situés à la partie terminales des chromosomes. Ce sont en fait des séquences répétitives de gènes. Elles joueraient un rôle de protection du fait de leur position terminale et empêcheraient ainsi les chromosomes de se mélanger au contact d’autre chromosomes. La longueur de ces télomères augmente avec l’age. Or ici ils ont observé l’effet inverse chez le jumeau Scott qui est resté 1 an dans l’espace ce qui va à l’encontre de ce que l’on observe normalement ou tout au moins de ce que l’on dit claissiquement que l’on observe un vieillisement accéléré du fait de la microgravité. Cela dit tout est redevenu normal après son retour sur Terre.

Quelles sont les autres symptômes que la Nasa a découvert qu'elle ne connaissait pas ?

Il n’y a pas eu vraiment de nouveaux symptômes à proprement parler mais par exemple, ils ont observé une diminution de la formation osseuse plus prononcée dans la deuxième partie du vol. Cette diminution de formation osseuse est connue depuis le début des vols mais cette mission de plus de 6 mois avait l’intérêt de montrer quelle serait la tendance après cette année de mission.Les anomalies occulaires quand on a fait une analyse à postériori étaient présentent lors des missions courtes aussi. On ne peut pas parler de nouveauté. Elles sont étudieés de très prêts par l’ensemble des partenaires internationaux et les Russes collaborent avec la NASA sur ces lésions oculaires.

En quoi est-ce que cela pourrait constituer un frein pour des missions longues comme l'expédition sur Mars ?

Normalement les modifications physiologiques du corps ont tendance à se stabiliser et non pas s’amplifier. En cas d’accentuation de la perte osseuse cela pourrait compromettre sérieusement un voyage vers mars du fait de la longueur de la mission. Cela signifie que malgré les contre mesures pour palier à cette perte osseuses qui sont essentiellement l’activité physique : deux heures par jour et une alimentation suffisante et contrôlée la perte osseuse n’est pas maitrisée et quel est le délai acceptable pour éviter une fracture osseuse.