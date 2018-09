Ces agriculteurs qu’il fait bon d’avoir sur son plateau télé

A lire les articles de WikiAgri spécifiques à Didier Giraud d’une part,

Il fut un temps où un adage disait qu’il fallait « à tout prix » un agriculteur parmi les conseillers municipaux d’une commune... Un temps révolu, le nombre de candidats ayant grandement diminué, mais qui sait si une ère nouvelle ne s’ouvre pas, avec un nouvel adage « pas d’émission télé qui commente l’actualité sans agriculteur » ?

Cela fait 10 ans désormais que Didier Giraud, éleveur bovin de Saône-et-Loire, figure parmi les Grandes Gueules indétrônables de RMC.

Depuis deux ans, cette émission radio est également retransmise en direct à la télévision, sur la TNT, sur la chaine Numéro 23 (qui devient RMC Story juste pour cette rentrée de septembre). Le public a alors pu mettre un visage, celui d’un farouche moustachu gaulois, sur ce gaillard qui balance des opinions « de bon sens paysan » avec un franc-parler redoutable.

Jusqu’à présent, Didier Giraud était l’exception, le seul agriculteur à s’exprimer à coup sûr une fois par semaine à la télévision.

Cette rentrée de septembre voit de nouvelles grilles de programmes arriver. En fin d’après-midi sur C8, C’est que de la télé, qui avait été lancé par Julien Courbet, voit désormais Valérie Benaïm reprendre le flambeau. Et avec elle, de nouveaux animateurs, de préférence acteurs de la société civile. Et c’est là que l’idée d’introduire un agriculteur dans l’équipe a fait son chemin. L’heureux élu s’appelle Antoine Thibault, éleveur laitier dans l’Eure. Il a été repéré parce qu’il crée des vidéos sur YouTube, sur sa chaine AgriSkippy (son compte Twitter porte le même nom). Et sur ces films, il donne des opinions argumentées par l’image de ce que lui fait au quotidien sur son exploitation... Opinions qui, le plus souvent, détruisent le « prêt-à-penser » et autres idées reçues sur les méthodes d’élevage. Il sait convaincre, s’exprimer, parler devant une caméra... Que fallait-il de plus ? Eh bien, à lui aussi, pour devenir animateur télé, il lui fallait une « gueule ». Didier Giraud concurrence Astérix avec sa moustache, Antoine Thibault, lui, présente une tignasse fournie à l’épreuve des vents. Les magazines télé qui présentent son arrivée dans une émission qui pèse jusqu’à 600 000 téléspectateurs les jours fastes ne manquent pas d’insister sur la chevelure de l’éleveur...

RMC (800 000 téléspectateurs sur Numéro 23 avec un record à 1 372 000), C8... Deux, c’est le début d’une série ! Et si, désormais, avoir un agriculteur avec soi dans son émission télé était bien vu ? D’autant que des têtes nouvelles émergent. D’autres leaders d’opinions que les syndicalistes. Antoine Thibault n’est pas le seul à s’exprimer sur sa chaine YouTube. Dans les 5 dernières années, ils sont même nombreux à s’y être mis. D’ailleurs, lors du dernier salon de l’agriculture, l’Elysée avait répondu favorablement à la requête de l’un d’eux exprimant ses craintes sur l’avenir de la profession agricole : David Forge (« La Chaine Agricole » sur YouTube) a ainsi été reçu par Emmanuel Macron en personne pour répondre à ses questions.