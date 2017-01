Ces 9 raisons pour lesquelles Davos 2017 compte plus que d’habitude

A la traîne Le très inquiétant retard des entreprises françaises dans les TIC

Les entreprises françaises accumulent un inquiétant retard dans les TIC (technologies d’information et de la communication). C’est une étude de Bercy (direction générale des entreprises) passée inaperçue qui me montre avec des évidences très gênantes, quand on lit un certain nombre de cocoricos sur la place de la France dans l’innovation.