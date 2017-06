"La Cenerentola" : une mise en scène attendue, mais complètement à côté de la plaque

LA CENERENTOLA

DE GIOACCHINO ROSSINI

MISE EN SCENE: GUILLAUME GALLIENNE

THEME

Vingtième opéra de Rossini, la Cenerentola offre une variante au conte de Cendrillon dont s’emparèrent, d’abord en 1697, Charles Perrault, puis, en 1812, les Frères Grimm.

Pour cette version opératique, dont le livret est dû à Jacopo Ferretti, Cendrillon est délestée de ses attributs traditionnels, tels les souliers de verre et la citrouille carrosse. La cruelle belle-mère y est remplacée par un méchant beau-père. Mais sinon, l’histoire est à peu près la même, celle d’une jeune fille, appelée ici Angélica, mais surnommée Cendrillon (tiré du mot cendre), traitée comme une servante par ses deux chipies de sœurs, et qui va rencontrer et séduire un jeune homme sans savoir qu’il est prince.