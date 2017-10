Catalogne : ce nouveau modèle national que devra inventer l’Espagne si elle veut rester unie

En niant la gravité des faits et en ayant pas su adopter une stratégie anticipatrice adaptée, équilibrée et efficace, Mariano Rajoy a subi une vraie défaite le 1er Octobre, bien qu’il ne semble pas encore avoir compris la portée de cet évènement...

La nouvelle s’est répandue tôt le matin du 1er Octobre : dans de différents villages de Catalogne, les voisins et citoyens lambda catalans ont bloqué les rues avec des tracteurs. Le message médiatique et politique de cette « résistance asymétrique » de la part du peuple catalan dont le cœur sociologique se situe dans les zones rurales et les villages et petites villes, a eu une portée extraordinaire, mais l’Etat espagnol et le gouvernement espagnol n’avait pas pris la mesure de l’efficacité et de la légitimité de pareille résistance « du faible au fort » qui a suscité l’émotion du monde entier et même de citoyens espagnols non-catalans et pas seulement dans les régions marquées par d’autres « nationalismes » régionalistes comme le pays basque et la Galicie.

Le fait accompli a saisi d’effroi la majorité des Espagnols, littéralement sidérés, car ce même élan séparatiste s’est étendu dans toute la région de Catalogne, de façon fulgurante, avec des militants partout sur les places, non plus seulement pour lutter en faveur de l’indépendance de la Catalogne, mais simplement pour affirmer leur « droit à voter », pour faire face à l’État désormais considéré comme une « force d’occupation » oppressive qui empêcherait la tenue d’une « élection démocratique ». La boucle était déjà bouclée, et le piège rhétorique et médiatique tendu par les séparatistes catalans sur l’exécutif espagnol était déjà flagrant et victorieux.

C’est donc le peuple catalan, dépourvu d’urnes, de bulletins de votes et d’enveloppes, qui a réussi à renverser la signification même d’un referendum, lequel a été seulement « suspendu » par la Cour constitutionnelle, d’un point de vue officiel, et pas réellement interdit, fût-il en dehors de la légalité. Par ailleurs, le Gouvernement de Mariano Rajoy a étonnement laissé faire les séparatistes et n’a pas réussi à faire fermer les bureaux de vote illégaux en faisant confiance à la police catalane (Mossos de Escuadra) puis en ratant le travail d’intelligence en amont, toujours en pêchant par manque de réalisme et par refus de prendre la mesure de la situation en Catalogne, dans une logique de déni de réalité.

Ainsi, de manière aussi simple qu’insoupçonnée, le peuple de Catalogne a fait littéralement tomber le Gouvernement espagnol, qui n’a pas pris la mesure réelle des faits, et dont la vice-présidente, Soraya Sáenz de Santamaría, a persisté à affirmer jusqu’au jour, à la stupéfaction de ceux qui l’écoutaient, que le referendum n’aurait pas eu lieu... Et je suis quasiment sûr qu’elle n’a pas lu jamais Jean Baudrillard…