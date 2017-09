"Caro / Jeunet" - Quand l'expo elle-même est une création : un régal

La Halle Saint Pierre, centre culturel de l’art brut et de l’art singulier, située à Paris, au pied de la butte Montmartre, consacre une exposition au cinéma inventif et novateur de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet.

Dans leurs films, ils aiment inventer des univers complets et cohérents. Ils se focalisent sur des objets banals, que nous utilisons tous, et en inventent d’autres de toutes pièces. Avec gourmandise, ils filment des acteurs qui ont une gueule : Jean-Claude Dreyfus, Dominique Pinon (un fidèle), Daniel Emilfork… Et même Audrey Tautou (« Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain », "Un long dimanche de fiançailles") entre dans cette catégorie avec son visage au modelé délicat, comme dessiné par Walt Disney. Leur consacrer une exposition (une initiative de Martine Lusardy, la directrice du lieu) est donc à la fois une évidence et d’une belle audace.

2) Dans une ambiance assez sombre, propice au rêve et à la magie, la surface d’exposition forme un grand cercle découpé en autant de quartiers que de films. La déambulation est facile et la visite particulièrement fluide.

3) Quelle richesse ! Quelle variété dans les objets exposés ! Des claps, des affiches, des études et des maquettes de décors, des extraits de story-board, des photos de tournage, des costumes et des croquis, des accessoires, beaucoup d’accessoires (ici le nain de jardin le plus célèbre au monde, celui d’Amélie Poulain, là l’enseigne de « Delicatessen », un petit cochon de profil, ici encore le cerveau maintenu en activité dans un aquarium extrait de « La Cité des enfants perdus », plus loin l’Alien de l’opus 4 de la franchise…).

Deux yeux n’y suffisant pas, le mieux est de prendre son temps. Même des Emboîtements de Charles Matton, ces constructions miniatures de lieux, que collectionne amoureusement Jean-Pierre Jeunet, sont présentés.