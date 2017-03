"Carmen" : sulfureux, intelligemment provocateur et presque parfaitement réussi

Pendant les trois années qui suivent et qu’il passe à Rome, le jeune musicien se perfectionne et écrit, entre autres, « Don Procopio », un opéra bouffe en deux actes. Mais les premiers opéras qu’il compose à son retour à Paris, « Les Pêcheurs de perle » (1863) et « La Jolie fille de Perth » (1866), ne connaissent pas le succès escompté. Pour faire vivre sa femme, Geneviève Halévy, la fille de son ancien professeur, il enseigne à tout va et réalise de nombreuses transcriptions pour piano.

En 1872, la chance lui sourit enfin. Il compose la musique de scène de « l’Arlésienne », une pièce de théâtre. Celle-ci n’a pas de succès, mais sa partition, réécrite en suite orchestrale reçoit un triomphe.

Encouragé par cette réussite, le compositeur part s’installer à Bougival pour se lancer dans l’écriture de « Carmen ». Mais, le 3 mars 1875, pour cause de médiocrité des musiciens et des choristes, la création de cette œuvre se solde par un désastre, d’autant que la critique se montre scandalisée par son histoire qu’elle juge sulfureuse.

Georges Bizet, bouleversé, finit par décéder d’un infarctus dans la nuit du 2 au 3 juin 1875. Il a seulement trente-sept ans.

Sept mois après sa mort, « Carmen » fait un triomphe à Vienne. Il est, depuis, l’opéra le plus joué dans le monde.

THEME

Adapté d’une nouvelle de Prosper Mérimée, « Carmen » est l’histoire d’une passion fatale : celle d’une gitane indomptable qui préfère mourir plutôt que de céder à un homme qu’elle n‘aime plus.

L’action se passe à Séville, au début du XIXème siècle. Un brigadier, Don José, pourtant fiancé à Micaëla, une sage et pure paysanne, va tomber fou amoureux d’une cigarière incandescente prénommée Carmen. Pour elle, qui est gitane, il va enfreindre les lois de l’armée, désobéira, se fera emprisonner et, finalement, désertera.