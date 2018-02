Cannabis : les autorités canadiennes affirment que les effets nocifs dépassent les effets bénéfiques

Décryptage

Atlantico Bourse Et si l’or ne servait plus à rien ? Le statut de l’or est-il en train de changer au profit de devises alternatives ou de mode de gestion plus moderne ?

Disraeli Scanner Le crépuscule d’Angela Merkel La Chancelière a de moins en moins d’influence et de capacité de conviction, au sein de son parti et en dehors.

Par ici... LR : Laurent Wauquiez vient-il de (ré)ouvrir une voie à Nicolas Sarkozy ? Après le déluge de condamnations et de déclarations embarrassées du week-end à propos du cours du "Professeur Wauquiez", la contre-offensive du Président de LR commence à s'organiser.

Ca sent le fromage La France, l’autre pays du radar Vraiment, il aurait été dommage de passer sous silence les améliorations techniques, le bon recouvrement financier et le déploiement toujours plus grand de ces radars sur les routes de France.

Bonnes feuilles La beauté, vecteur et synonyme de réussite professionnelle Si l'attractivité décuple le champ des possibles en matière de séduction et de relations amoureuses, cette obligation du paraître s'est aussi immiscée dans tous les interstices de notre vie la plus quotidienne, où il est ainsi préférable de souscrire à certains stéréotypes morphologiques pour s'assurer un parcours scolaire puis professionnel satisfaisant. Extrait de "Le pouvoir de l'apparence - Le physique, accélérateur de réussite ?" de Catherine de Goursac et Bénédicte Flye Sainte Marie, publié aux éditions Michalon. (1/2)

Bonnes feuilles "Le Uchi Mata" : la technique bien rodée des pickpockets pour détrousser les touristes asiatiques En quinze années de BAC à Paris, Sébastien Fedeli a passé des heures voire des nuits à les chercher, à les suivre et à les observer : il connaît leurs trucs par cœur et a pu passer les menottes à nombre d’entre eux. Pour la première fois, un policier livre les plus grands secrets de leurs « basses » œuvres. Extrait de "Aux voleurs" de Sébastien Fedeli, publié aux éditions de l'Opportun (1/2)

A contrecourant Plaidoyer pour mai 68 : non tout n'est pas à jeter ! C'était il y a 50 ans. Et pour comprendre ce qu'il s'est passé il y a si longtemps il est utile de s'intéresser à l'époque.

Passoire Protection des secteurs stratégiques : pourquoi la ligne Maginot juridique imaginée par le gouvernement risque d’avoir la même efficacité que l’originale Depuis l'Acte unique de 1992 et le passage des accords du Gatt à ceux de l'OMC, tous les secteurs économiques sont en ébullition. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬Clairement, la recherche de la croissance organique s'estompe au profit d'une économie où les fusions-acquisitions prennent une place de plus en plus importante.‬