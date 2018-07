Canicule : ce risque santé que courent une bonne partie des Français sans le savoir

Atlantico : L'exposition à de fortes chaleurs est en soi dangereuse, mais peut l'être encore plus si elle est conjuguée à la prise d'un certain nombre de médicaments. L'ANSM a ainsi dressé plusieurs listes de médicaments à proscrire et de conseils à suivre en pareille situation. Qu'est-ce qui explique le fait qu'il soit déconseillé, en pleine canicule, de prendre :

- un certain nombre d'antalgiques ?

Stéphane Gayet : Les deux antalgiques (médicaments destinés à atténuer une douleur) en vente libre les plus consommés sont : l'aspirine (acide acétylsalicylique) et le paracétamol (DOLIPRANE, DAFALGAN…). D'une façon générale, une forte chaleur peut entraîner une déshydratation, particulièrement aux deux extrêmes de la vie (les nourrissons et personnes âgées). La déshydratation extracellulaire s'accompagne d'une diminution du volume sanguin (hémoconcentration : les médicaments y sont plus concentrés), de la pression artérielle ainsi que du débit sanguin ; la déshydratation intracellulaire provoque une souffrance des cellules dont l'effet sur le cerveau est souvent bien perceptible (une apathie, une asthénie ou fatigue et dans certains cas une obnubilation).

Quand il est déshydraté, le corps humain fonctionne en mode dégradé. Tous les organes en sont affectés et fonctionnent moins bien. C'est la sudation qui entraîne cette déshydratation. Elle est destinée à refroidir la peau et par voie de conséquence le corps entier. La sueur est essentiellement composée d'eau, de chlorure de sodium, d'autres sels et d'acides gras. Or, la sudation (transpiration abondante) est le principal processus physiologique qui permet au corps de se refroidir par la peau. La surface de celle-ci est d'un peu moins de deux mètres carrés chez l'adulte, pour une masse d'environ cinq kilos. C'est un assez puissant échangeur thermique.

La sueur refroidit la peau en s'évaporant, du fait du caractère endothermique du phénomène d'évaporation (cette dernière absorbe la chaleur de la peau et donc la refroidit). En suant, on peut se déshydrater rapidement et sans s'en rendre compte. Or le plus souvent, la personne âgée est moins réactive et ressent moins la soif. Une dose journalière d'aspirine supérieure à 500 mg (dose relativement banale) peut, en cas de déshydratation, provoquer une atteinte de la fonction rénale, ce qui n'est jamais anodin et surtout chez le sujet âgé dont la fonction rénale est toujours diminuée du fait de la sénescence. Le paracétamol est quant à lui toxique pour le foie à très forte dose. En cas de déshydratation, sa toxicité hépatique est favorisée.

- les diurétiques ?

Un diurétique ou salidiurétique est un médicament qui fait éliminer du sodium (Na) par les deux reins. Cette élimination de sodium entraîne une élimination d'eau. Ce médicament est prescrit en cas d'œdèmes, d'insuffisance cardiaque ou d'hypertension artérielle. Il est clair que l'action salidiurétique aggrave la déshydratation. Les diurétiques sont parmi les produits les plus dangereux en cas de forte chaleur. C'est l'occasion de pointer du doigt les risques liés à ce type de médicament chez une personne âgée fragile.

- les antiépileptiques ?

Les antiépileptiques nécessitent une certaine concentration dans le sang pour être efficaces. Leur marge thérapeutique est souvent réduite, c'est-à-dire qu'ils peuvent se révéler toxiques dès que la concentration sanguine est élevée, ce qui peut arriver en cas de déshydratation. C'est d'autant plus préoccupant que la déshydratation est déjà par elle-même une source de souffrance cérébrale.

- les neuroleptiques ?

Les neuroleptiques sont des médicaments psychotropes que l'on prescrit chez des patients atteints de psychose, notamment dans la schizophrénie et les psychoses délirantes de façon plus générale. Qu'ils soient incisifs (action contre le délire et les hallucinations) ou sédatifs (action contre l'agitation), ces psychotropes ont une toxicité bien réelle. La déshydratation risque de la majorer et ils sont susceptibles d'aggraver la situation en perturbant le centre de la régulation de la température (hyperthermie provoquée par un neuroleptique).

- certains antidépresseurs ?

Ils peuvent perturber la fonction de transpiration et ainsi majorer l'hyperthermie. Car bien des antidépresseurs ont une action sur le système nerveux végétatif qui régule en particulier la température du corps et donc les fonctions qui y interviennent. Une diminution anormale de la transpiration réduit la déshydratation, mais favorise l'hyperthermie. En outre, les sels de lithium (prescrits dans le trouble bipolaire ou état maniaco-dépressif) risquent eux aussi de se montrer toxiques en cas de déshydratation.

- certains antiparkinsoniens ?

Ces médicaments prescrits pour améliorer l'état d'une personne souffrant de maladie de Parkinson (akinésie ou réduction et lenteur des mouvements ; hypertonie ou diminution du relâchement musculaire ; tremblement de repos) peuvent eux aussi modifier la transpiration avec les mêmes conséquences que celles déjà décrites.