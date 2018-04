La Californie ordonne que le café soit désormais vendu en mentionnant les risques de cancer qu’il occasionne : faut-il avoir peur de celui que vous buvez ?

Atlantico : Une nouvelle étude de la "International Life Science Institute" vient nuancer celle menée en 2003 par "Health Canada" qui conseillait de ne pas excéder 400mg de caféine par jour. Au-delà, la consommation de café devenait excessive et mauvaise pour la santé. Selon vous, où doit se situer la limite et n'est-elle pas variable en fonction des individus ?

Jean-Daniel Lalau : Il y a plusieurs choses à dire à ce sujet. D’abord, « 400 mg » (de caféine), cela ne veut évidemment rien dire pour le consommateur. C’est comme si on ne présentait la consommation alimentaire que par la teneur en nutriments (et l’on aurait à convertir la teneur en zinc en huîtres dans l’assiette…). On comprend, certes, qu’il s’agit d’une consommation importante. Il faut donc avoir la repère de la teneur moyenne d’une tasse de café : elle est de près de 40 mg. Mais quelle grandeur de tasse ? Et si c’est une capsule ??

On s’en sort difficilement… A savoir ainsi que c’est environ 3 fois plus pour une capsule. Mais ce qui est surtout important à dire, à redire, et à re-redire, c’est que l’information donnée concerne une population, a donc valeur de moyenne, et que l’individu n’est pas nécessairement « le sujet moyen ». Il n’y a donc pas de valeur seuil précise à l’échelon individuel. Confère l’alcool : nous avons un équipement enzymatique pour dégrader l’alcool d’efficacité variable : certains ne supportent pas bien un seul verre, d’autres… Ce n’est donc pas chez tous « 3 verres et bonjour les dégâts » !...

Pour résumer simplement : on confère une certaine nocivité à une consommation de café importante.

Quels sont les risques d'une surconsommation de café ?

Le risque se situe à plusieurs niveau : la caféine est (comme l’alcool) diurétique ; il y a donc un risque de déshydratation chez le sujet fragile (le sujet âgé en particulier). En trop grande quantité, la caféine peut provoquer plusieurs troubles : un état d’excitation, d’anxiété ; des troubles du sommeil ; une irritation gastriques ; et, ce qui est un peu plus grave une augmentation de la pression artérielle et une tachycardie, de sorte qu’une consommation importante réaliserait un « facteur de risque vasculaire ». Il fut un temps enfin où l’on parlait d’un surcroît de cancer du pancréas ; on en parle moins aujourd’hui. Enfin, il y a café et café : sucré ou non sucré ! ça change tout dans le Maghreb, quand on se resserre n fois, et que l’on en prend n fois dans la journée. La ligne de démarcation de la fréquence du diabète est alors précise !