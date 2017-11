Caisse des dépôts et capitalisme de connivence : Emmanuel Macron face à l’épreuve de vérité

Décryptage

Atlanti-culture "Falstaff" : ça, c'est une grande soirée opéra ! D'autres productions étaient plus attendues à l'Opéra de Paris. Et bien, la reprise de Falstaff, l'oeuvre sans doute la plus exubérante de Verdi, restera, quant à elle, comme l'une des meilleures surprises de l'année.

Suede Generis Vers un système de retraites complémentaires à la suédoise Les partenaires sociaux ont tenu mercredi leur première séance de négociation officielle sur les retraites complémentaires, et plus précisément sur la fusion AGIRC-ARRCO. Si le climat est majoritairement apaisé dans la salle de négociation, la mise en place d’un pilotage à la suédoise suscite des polémiques publiques.

Ni lui ni elle Gouvernement des juges ? Et la justice allemande enjoignit au pouvoir politique de créer un troisième sexe dès la naissance Mercredi 8 novembre, le Tribunal constitutionnel de Karlsruhe, plus haute juridiction allemande, a exigé l'ouverture de l'inscription d'un sexe autre que masculin et féminin dans les registres du commerce. On sait que le genre neutre existe en allemand. Mais la légitimité d'un neutre juridique est nettement moins évidente.

Deux poids deux mesures Crise humanitaire au Yémen : cachez moi cette famine gravissime imputables à nos alliés saoudiens que nous ne saurions voir Famine, épidémie de choléra, morts par milliers... Chaque jour le conflit au Yemen fait de plus en plus de victimes. On peut alors raisonnablement s'étonner de la différence d'intérêt, tant diplomatique que médiatique, qu'y portent les pays occidentaux si prompts à condamner les exactions en Syrie.

A cogiter Pourquoi la levée de l’immunité parlementaire de Marine Le Pen est une faute politique La levée de l’immunité parlementaire qui vient de frapper Marine Le Pen (la même décision a été adoptée en septembre dernier pour Gilbert Collard) ne devrait pas provoquer un grand débat politique ou médiatique. Le sujet mérite pourtant discussion.

#BalanceTonPorc, je balancerai ton optimisation fiscale Hystérie de la transparence : pourquoi les nouveaux croisés de l’indignation sont dangereux ET hypocrites Les Paradise Papers ou la vague de dénonciation contre le harcèlement sont l'occasion de cultiver une certaine indignation morale qui ne permet pas de faire le tri entre les faits qui tombent sous le coup de la loi, et les autres.

Forfait all inclusive Jean-Michel Blanquer peut-il ne pas sanctionner les 314 professeurs qui décident d’eux-mêmes d’enseigner « l’accord de proximité » ? Dans une tribune publiée sur Slate, 314 enseignants déclarent abandonner l'enseignement de la règle de grammaire qui stipule la prévalence du masculin sur le féminin. Julien Aubert, député du Vaucluse réagit.