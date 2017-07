"Le Caire confidentiel" : splendide, enivrant, intrigant

CINEMA

« LE CAIRE CONFIDENTIEL »

de TARIK SALEH

avec FARES FARES, MARI MALEK,…

Il y a le récit d’une investigation, passionnante, compliquée, qui avance à coups d’intuitions et de certitudes intimes et, il y a aussi, surtout, Le Caire, la ville où cette histoire se déroule, une ville grouillante, bruyante, dans laquelle se côtoient et s’entrechoquent, misère et opulence, raffinement et brutalité, laideur et beauté, tradition et modernité futuriste. Il y a aussi, qui participe à l’atmosphère si particulière de ce film, le régime politique sous lequel ce Caire, si gigantesque et si populeux, vit à ce moment là. Un régime obscène où la société d’en haut écrase sans vergogne celle d’en bas, acculée à la misère et aux petites combines. Et tout cela, comme une peinture orientaliste, vue à travers les volutes d’une fumée de narguilé… C’est splendide, enivrant, intrigant…

L’esthétique du film est impressionnante. Cadrages, couleurs, format (scope)…Tout restitue le charme si particulier du Caire, bruyant, opaque, chaleureux et dangereux, et qui, à cause du sable venu du désert et charrié par le Khamsin, baigne dans une lumière brun-jaune. Quel tour de force de la part du réalisateur et de son directeur photo, puisque, pour des raisons de sécurité, ils ont a dû aller tourner ce Caire Confidentiel à… Casablanca !

Fares Fares interprète magistralement l’inspecteur Nourredine. Ce comédien né à Beyrouth, aujourd’hui suédois, joue à merveille les ambigüités et les retournements de son personnage.

POINTS FAIBLES

Il arrive que l’on s’égare dans le dédale de cette intrigue foisonnante. Mais, à dire vrai, cette sensation de perdre pied n’est pas désagréable. C‘est comme quand on flotte entre rêve et réalité, après avoir légèrement abusé d’un bon vin.