"Cabaret Liberté !" : magiciens de la pensée commune

SPECTACLE

CABARET LIBERTE !

Auteur/Metteur en scène : Charlotte Rondelez

Textes de Vian, Devos, Bakounine, Brassens, Courteline...

Avec Céline Epérin, Sylvain Katan, Vadim Sher, Charlotte Rondelez, Pierre Val

INFORMATIONS

Théâtre de Poche Montparnasse

75 Bd du Montparnasse

75006 Paris

Réservations : 01 45 44 50 21

www.theatredepoche-montparnasse.com

Jusqu'au au 30 juin

Représentations les mercredis et jeudis à 20h30

RECOMMANDATION : BON

THEME

Mélangeant cabaret politique et spectacle de chansonniers, 4 comédiens et un pianiste interprètent des textes et chansons qui nous font découvrir de nouvelles voies de pensées dont les ferments sont l'absurde, l'humour, la poésie, la magie, le rêve.

POINTS FORTS

- le choix des textes et leur enchaînement. Bien que d'auteurs et d'époques très différents (de Voltaire à Virginie Despentes), il y a une cohérence et une force dans l'expression d'idées nouvelles remettant en cause les dogmes et les certitudes de la pensée unique. "Parlons de la situation, quelle qu'elle soit !"

- l'interprétation et l'enthousiasme des acteurs. Même Margaret Thatcher arrive à nous convaincre de réviser nos idées reçues.

- le côté intimiste de la représentation. Placés autour d'une table proche de la scène, on peut boire un verre, à côté des comédiens.

-le préambule du maître des lieux , Philippe Tesson, sobre, décalé, plein d'humour.

POINTS FAIBLES

Accaparée dans son rôle de metteur en scène et d'auteur, Charlotte Rondelez est sans doute moins à l'aise pour exprimer son talent de comédienne.

EN DEUX MOTS

Pour ceux qui aiment le cabaret et sont épris de liberté.

UN EXTRAIT

"Goutons à l'étrange, à l'extraordinaire, à l'inédit,

Prenons le parti de rire, d'imaginer, d'interrompre,

Ecrasons les axiomes, méprisons les postulats, refusons les dogmes,

Devenons les magiciens de la pensée commune !"