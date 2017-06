C’est parti pour le Davos Chinois : mais au fait Pékin est il le nouveau maître de la mondialisation ?

Ce 27 juin, Le Premier ministre chinois a pu indiquer que le pays conservait ses prévisions de croissance pour cette année, tout en alertant sur les risques géopolitiques pour la croissance mondiale. Dans un monde de plus en plus critique à l'égard de la mondialisation, la Chine apparaît comme un nouveau leader du commerce mondial. La Chine a-t-elle les moyens de tenir ce rôle de leader de la mondialisation, rôle réservé par le passé aux Occidentaux, du Royaume Uni aux Etats Unis ?

Jean-Paul Betbeze : De manière générale, la Chine a des prévisions de croissance qui font l’admiration de tous, étant liées à un plan quinquennal voté par le Parti, toujours suivies, publiées quelques mois seulement après la fin de l’année et jamais révisées… En fait, il est très compliqué de calculer le PIB d’une économie chinoise dont une part croissante est servicielle, et importante, a toujours été assez grise.

N’importe, la croissance officielle chinoise continue à près de 7%, après des années à 10% liés à la croissance par l’exportation et par l’industrie. Ce qui est surprenant, c’est que la Chine continue cette croissance somme toute élevée, alors qu’elle se développe par la demande interne et moins par l’export. Or la croissance vient de l’addition du nombre d’heures travaillées et de la productivité par heure. Cette productivité est forte pour l’industrie et bien plus faible dans les services. Donc une Chine qui veut se développer par la demande interne et les services doit croître moins vite, ayant de moindres gains de productivité.

La surprise chinoise est donc double :

Comment garder une telle croissance,

Que faire des anciennes usines, celles de la croissance à 10% ?

La réponse est que la croissance chinoise dépend en bonne part du crédit des banques publiques pour l’industrie, avec des zombies entreprises ainsi maintenues en vie, plus des municipalités qui soutiennent des activités et des constructions multiples, pas toujours efficaces loin s’en faut, et de plus en plus du shadow banking pour dynamiser le crédit à la consommation.

La Chine est le leader du commerce mondial, mais avec beaucoup de crédit derrière, sans nécessairement suivre non plus les règles sociales et salariales, ni de propriété intellectuelle et d’écologie des autres. Elle a juste cessé de manipuler à la baisse sa monnaie. Donc, bulles de crédit et problèmes multiples chez elle, surveillance accrue dans les pays d’accueil : ce sera très compliqué de continuer. Ce qui était possible aux anciens leaders mondiaux (Angleterre et Etats-Unis) ne l’est plus. La Chine va vers 4% de croissance.

Quelles sont les faiblesses du pays qui pourraient l'empêcher de tenir un tel rôle ? En quoi son mode de croissance ou sa démographie pourraient-ils être des freins ? Ne commettons nous pas la même erreur que dans les années 80, en voyant le Japon au sommet de la hiérarchie mondiale à venir ?

Jean-Paul Betbeze : Le commerce mondial change de nature en se régionalisant plus, autour de pôles de production plus importants et plus compacts : voitures, avions, appareils électroniques… Les chaînes de production se restructurent en tenant compte de plus en plus de normes sociales et environnementales. C’est la nouvelle compétitivité. En même temps, les robots se développent partout et réduisent l’avantage du bas coût salarial direct qu’avait avant la Chine. Le Mexique produit bien moins cher que la Chine, le Maroc devient un hub pour l’Europe…