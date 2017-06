C'est officiel : se laver les mains à l'eau chaude n'est pas toujours plus efficace qu'à l'eau froide

Atlantico : Pourquoi se laver les mains à l’eau chaude n’est-il pas plus efficace que se laver les mains à l’eau froide ?

Stéphane Gayet : On ne peut pas faire l’économie de quelques précisions sémantiques.

L’action de nettoyage consiste à enlever les salissures, non adhérentes pour les unes (poussières, substances non poisseuses et liquides non visqueux), adhérentes pour les autres (crasse, substances poisseuses et liquides visqueux). Quand on parle de mains sales, on fait allusion à ces salissures dont on apprécie la présence à l’aide de nos seuls sens : vue, toucher et odorat.

Des mains dites propres sont des mains sans salissures, ce qui correspond à une notion macroscopique et donc perceptible : elles ont un aspect net, leur couleur est naturelle et elles n’ont aucune tache de saleté ; elles ne sont pas collantes au contact ; elles n’ont pas d’odeur particulière à la perception olfactive.

Le nettoyage des mains est principalement réalisé à l’eau et au savon et prend alors le nom de lavage des mains ; mais il a parfois recours à des agents nettoyants plus puissants : c’est le nettoyage chimique des mains, utilisé quand il s’agit d’enlever des salissures très adhérentes et tenaces (graisse, peinture, colle).À la différence de bien des enfants, les adultes éprouvent le besoin de se nettoyer les mains avant de toucher un interrupteur, une poignée de porte ou de fenêtre, une télécommande et surtout avant d’ouvrir un livre ou un magazine, ou encore de serrer la main à une autre personne. Mais ce besoin ressenti varie beaucoup d’un sujet à l’autre. Le nettoyage à visée macroscopique est d’autant plus efficace que l’eau est chaude : de l’eau chaude à 40 °C nettoie mieux que de l’eau froide à 15 °C ; l’eau tiède et l’eau à peine chaude sont également plus confortables que l’eau froide qui de plus resserre les pores.

La décontamination ou plus exactement la biodécontamination des mains consiste à enlever les microorganismes —« microbes » ou biocontaminants— indésirables et supposés présents sur les mains. On précise bio-décontamination par opposition à la radio-décontamination —décontamination vis-à-vis de substances radioactives —et à la chimiodécontamination—décontamination vis-à-vis de substances chimiques. La biodécontamination des mains, que nous appellerons décontamination tout court, a un objectif, non pas macroscopique comme le nettoyage, mais microscopique, c’est-à-dire invisible. Les biocontaminants visés par la décontamination sont avant tout les bactéries et les virus. La décontamination des mains n’est cependant efficace que sur des mains propres. La décontamination des mains est recommandée après avoir touché d’autres mains ou des objets probablement contaminés, en rentrant à son domicile et avant de toucher de la nourriture.