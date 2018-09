Le Brexit va-t-il finir en tragédie ou en tragicomédie ?

Londres,

Le 28 septembre 2018

Mon cher ami,

Les calculs à courte vue de Jeremy Corbyn

A quel genre dramatique attribuerons-nous finalement le Brexit?

S’agit-il d’une tragicomédie? Nous voici dans l’obscurité, avant que la scène se rallume pour le dernier acte. Le 4è acte s’est terminé avec Jeremy Corbyn en protagoniste. Avant-hier, il a prononcé le discours de clôture du Congrès du parti travailliste; et hier il a rencontré Michel Barnier à Bruxelles. Le chef du parti travailliste a complètement raté son coup. Il avait une occasion unique de prendre de la hauteur; or il a fait, devant ses militants un discours politicien, expliquant que le Labour avait peu de chances de voter le texte final sur le Brexit, énumérant une série de conditions si spécifiques qu’elles obscurcissent considérablement l’enjeu et n’excluant pas un second référendum sans le réclamer franchement. Or, loin de corriger cette image d’indécision et de manoeuvre à courte vue, la visite de Corbyn à Bruxelles le fait apparaître comme encore plus indifférent à l’intérêt du pays, prêt à déstabiliser le Premier Ministre au lieu de faire du Brexit une cause d’union nationale. Comment Jeremy Corbyn peut-il être crédible en expliquant à Barnier qu’il faut un accord, après avoir mis des conditions quasi-insurmontables à un vote par le Labour du futur texte d’accord?

Jeremy Corbyn aurait pu entrer dans l’histoire comme un grand leader travailliste. Il lui arrive d’avoir une vision de l’avenir industriel de la Grande-Bretagne. Mais il vient, en deux jours, de rapetisser. Il est des hommes politiques qui révèlent leur grandeur grâce aux circonstances. Corbyn vient de nous montrer toutes ses limites.

Les Tories vont-ils faire passer l’intérêt national avant toute chose?

Le 5è acte va donc s’ouvrir, avec la Conférence du parti conservateur. Les Tories sauront-ils utiliser les erreurs stratégiques de Corbyn pour retrouver une unité partisane, faire bloc derrière le gouvernement et imposer à Bruxelles un front enfin uni? Il faudrait pour cela que Theresa May accepte de se rapprocher autant que possible d’une proposition d’accord ressemblant au traité de libre-échange entre le Canada et l’Union Européenne - la proposition qui commence à faire unanimité chez les opposants conservateurs à Chequers; et que les Brexiteers du parti soient suffisamment convaincus par l’évolution de Theresa May pour se réconcilier avec le Premier ministre. Il faudrait trouver un moyen que Theresa May sauve la face en conservant les apparences de Chequers mais en le transformant de fait.

Dans le Telegraph de ce jour, Boris Johnson propose ce qu’il appelle un accord « SuperCanada». Lisez-le attentivement et vous verrez que la Theresa May du discours de Lancaster de janvier 2017 pourrait sans problème s’y rallier. Beaucoup est dans les mains de Boris: son intérêt n’est pas de renverser le Premier Ministre maintenant mais d’amener Theresa May à évoluer et de pouvoir, ensuite, fort d’un tel succès, jouer la carte d’une candidature au 10 Downing Street. Sans être exagérément optimiste, quelque chose me dit que le parti conservateur pourrait laisser parler son instinct et saisir l’occasion d’une spectaculaire réconciliation. Je n’ai jamais pris Boris très au sérieux, jusqu’à aujourd’hui; mais il faut souhaiter qu’il révèle le contraire de Jeremy Corbyn: un tempérament à la hauteur des circonstances. Nous allons voir s’il est plus qu’un Matamore prenant des accents churchilliens.