Brexit ou pas, l’Europe et le Royaume-Uni, c’est loin d’être fini et voilà pourquoi

Edouard Husson est historien. Ancien vice-chancelier des universités de Paris, ancien directeur général d'Escp Europe, il a fait ses études à l'Ecole normale supérieure et à Paris Sorbonne, dont il est docteur en Histoire. Edouard Husson a été chercheur à l'Institut für Zeitgeschichte de Munich (1999-2001) et chercheur invité au Center For Advanced Holocaust Studies de Washington (en 2005 et 2006). Il a également été fait docteur honoris causa de l'Académie de Philosophie du Brésil (Rio de Janeiro) pour l'ensemble de ses travaux sur l'histoire de la Shoah.

Vivien Pertusot

Vivien Pertusot est chercheur associé. Il a été responsable d'Ifri Bruxelles entre 2011 et janvier 2017. Il a coordonné le programme de recherche de l'Ifri "REcentrer la Sécurité Européenne et Transatlantique" (RESET) consacré aux politiques et coopérations de défense en Europe. Il a également été coordinateur du projet "Building Bridges between National Perspectives on the European Union".

Ses recherches portent principalement sur les questions de l'avenir de l'Union européenne, de politiques de sécurité et de défense en Europe et des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

