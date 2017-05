Brexit : ces milliers d'emplois que mettraient en péril un échec des négociations entre Londres et Bruxelles

N’empêche, pour que le Brexit ne devienne pas un Breakxit, avec le risque annoncé du « pas d’accord plutôt qu’un mauvais accord » comme l’écrit Theresa May dans son manifeste électoral, il faut que beaucoup de conditions soient remplies, et bien remplies. Mais rien n’est moins sûr.

Certes, tout a été fait, ou plutôt écrit, pour que les discussions aient lieu de manière amicale, avec l’idée de construire une « coopération loyale » pour la suite. Pour qu’un divorce se passe au mieux, on met au-dessus de tout le bonheur des enfants. Ceci fait sens : il faut toujours viser une solution « gérable » dans la durée. Le bon post-Brexit serait alors une union de pays favorable, même plus distendue, ce qui permet à tous d’avancer. Mais les anicroches et les problèmes ne manquent pas. En voici cinq.

Les élections peuvent inquiéter et « raidir » la position Theresa May.

Theresa May a décidé de provoquer une élection le 8 juin. Son idée est de renforcer le poids des Conservateurs et d’affaiblir ses opposants, Travaillistes et surtout UKIP. C’est d’ailleurs un rare paradoxe que le parti (UKIP) qui a obtenu ce qu’il voulait, à savoir la séparation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, soit au bord de la disparition (d’après les sondages au moins). Cependant, si une majorité conservatrice reste probable, encore faut-il qu’elle ne soit ni trop forte, ni trop tributaire de Conservateurs « eurosceptiques », deux résultats qui pourraient inquiéter les Européens devant une Theresa May ainsi renforcée.

Et si, à la suite de l’attaque terroriste de Manchester, l’avance de Mme May se réduit encore (comme le montrent les derniers sondages), jusqu’à s’inverser (on ne sait jamais !), les réactions des entreprises et des marchés seraient, au moins à court terme, plus défavorables encore à un « Brexit ordonné ». Un Brexit déjà si compliqué ! Les points qui suivent pèseraient donc négativement plus encore.

Le ralentissement de la croissance du Royaume-Uni préoccupe les entrepreneurs et les investisseurs.

Au deuxième trimestre 2017, la croissance du PIB s’établit à 0,2% (après 0,3% au premier), un niveau faible et qui inquiète. Les exportations ne soutiennent pas l’activité, même après une livre qui a perdu plus de 10%. L’inflation grimpe à 2,6%, avec des revenus qui augmentent de 1,2% environ, ce qui donne une baisse du revenu réel. Ne pas profiter de la dévaluation et diminuer les revenus réels pour soutenir la rentabilité et peser sur la demande interne, ceci n’ouvre pas un avenir florissant.

La confiance des ménages est ainsi à son plus bas niveau depuis juillet dernier. Selon le Times du 27 avril, 45% des électeurs considèrent désormais le Brexit comme une erreur, contre 43% d’opinion contraire. C’est aussi la première fois depuis le Référendum que les inquiets sont plus nombreux. 39% se disent convaincus que le Royaume-Uni se portera plus mal une fois sorti de l'UE (28%, mieux) et 36% estiment que leur pays aura moins d'influence dans le monde (19%, plus). Jamais, depuis le Référendum du 23 juin 2016, les pessimistes n'avaient été si nombreux ni, surtout, majoritaires.