Brexit : après les vacances pourries, Theresa May déprimée et saisie par la tentation de Venise

Jamais la situation n’avait jamais été aussi incertaine et aussi inquiétante pour la Grande-Bretagne. A tel point que Michel Barnier, qui doit ouvrir un deuxième round de négociations sur les conditions du divorce le 28 août prochain, s’interroge pour savoir si la réunion aura un sens et même si elle pourra se tenir.

Theresa May était partie en vacances très dépitée par l’intransigeance européenne qui, fin juillet, ne lui laissait aucune marge de manœuvre sinon d’accepter les conditions du Brexit présentées par les européens et correspondant aux conditions des traités.

Il faut dire qu‘elle n’était pas venue avec des propositions qui puissent permettre de lancer une discussion responsable.

Fin juillet, la position des négociateurs britanniques était très simple. Ils voulaient déclarer unilatéralement le Brexit, sans pourtant hypothéquer les avantages que l'Union européenne leur apportait. Donc, liberté des échanges, maintien du passeport européen, de la libre circulation des capitaux et de l'activité des banques, maintien des particularités fiscales et sociales et suppression de la liberté de circuler pour les hommes et les femmes.

Pour les européens, de telles conditions étaient irrecevables et Michel Barnier a tenu bon sur le fond et sur les délais. Bref, on pourra négocier une période transitoire de deux ans éventuellement pour permettre aux uns comme aux autres de s’adapter, à condition que la Grande-Bretagne s’engage à aboutir dans les délais. A condition qu’elle paie le montant des charges impayées. Comme dans n’importe quelle copropriété.

Theresa May a donc quitté la table de cette négociation, en espérant que les vacances calment le jeu et les esprits.

Les vacances qu‘elle a passées comme chaque année, dans un village suisse au dessus du lac de Côme, ont été désastreuses.

1e point : Elle a appris la démission d’un certain nombre de ses collaborateurs qui ont considéré ne plus avoir les moyens d’avancer, sauf à trahir les engagements électoraux.La perte la plus lourde a été celle de Chris Wilkins,qui était le directeur de la stratégie et surtout celui qui a écrit tous ses discours. C’était le boss, le patron de toute l’équipe qui entourait Theresa May. Il n’avait pas pu retenir Nick Timothy et Fiona Hill, les deux chefs de cabinet, il n’avait pas pu garder John Godfrey.Cette équipe la drivait sur tout le travail. Sur le fond, ils avaient donc écrit la stratégie et les discours. Sur la forme, il avait défini la méthodefondée sur la recherche de gagner du temps.

Ces départsen pleine négociation mettent la délégation britannique en difficulté.D’autant que Theresa May n’a pas réussià les remplacer. Elle a bien embauché en catastrophe le conservateur Steward Jackson mais àBruxelles, on considère qu’il a assez peu de crédibilité.

N’ayant plus personne de sérieux avec qui négocier, Michel Barnier n’exclut pas qu‘elle demande un nouveau délai. Délai que les européens ne sont guère disposés à accepter. Lesnégociations d’octobre, qui doivent acter les conditions, sont donc assez compromises.