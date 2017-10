"Bouvard et Pécuchet" : de quoi épater Flaubert

THEATRE

Bouvard et Pécuchet

D’après le roman de Gustave Flaubert

Mise en scène et adaptation de Jérôme Deschamps

Avec Micha Lescot, Jérôme Deschamps, Lucas Hérault, Pauline Tricot

Théâtre de la Ville à l’Espace Cardin

1, avenue Gabriel 75008 Paris

Tél. : 01 42 74 22 77

ATTENTION: dernière, le 10 octobre 2017, puis tournée.

Reprise à Paris du 22 juin au 11 juillet 2018

http://www.theatredelaville-paris.com

THÈME

L’un est veuf, l’autre vieux garçon.

Deux solitudes. Bouvard et Pécuchet vont se trouver un jour assis sur un même banc, faire connaissance et se découvrir une profonde complicité. Foncièrement idiots tous les deux, ils aiment paradoxalement manier les idées, les grandes de préférence, et manifestent un intérêt profond pour l’avancée du monde, les découvertes scientifiques, les nouveaux procédés… Tout y passe. Flaubert voulait intituler au départ son livre « Encyclopédie de la bêtise ».

POINTS FORTS

1) Micha Lescot, grand et mince, aux allures de point d’exclamation, est Bouvard. Jérôme Deschamps, plus court et moins fin, ressemble à un point d’interrogation, il est Pécuchet. Au premier tableau, vêtus de noir et portant chapeaux melons, ils paraissent deux copies de Vladimir et Estragon. Mais nos héros n’attendent pas Godot, d’ailleurs ils n’attendent rien ni personne, ils n’ont pas le temps. Ils ont trop à débiter.

Poncifs, préjugés, clichés, idées reçues… se bousculent, avec toujours en filigrane un contentement de soi et une bienveillance à l’égard de leur petite personne qui achèvent le ridicule. On rit beaucoup d’eux qui nous rappellent les grands débats si souvent fumeux ou ces conversations de hasard quand chacun prend la parole tant bien que mal. Mais finalement, si l’on veut être honnête, on finit par rire surtout de la nature humaine en général.

2) Si le texte est savoureux et même désopilant, il s’agit avant tout d’un spectacle de Jérôme Deschamps, et l’humour est aussi visuel et sonore. Les deux comparses se jouent de leur physique diamétralement opposé mais complémentaire. Et Deschamps comme à son habitude crée un grand mouvement sur le plateau, fait de gags, de surprises, d’élans, de gestes, de déplacements où les accessoires jouent un rôle prépondérant. Ainsi lorsque Bouvard et Pécuchet dissertent derrière une sorte de hangar de tôle et que leurs jambes sont cachées, on croirait assister à un spectacle de marionnettes à main. D’ailleurs on rit souvent comme à guignol, d’un rire d’enfant.