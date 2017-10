"Bordel", on ne parle plus du Grand Plan d’Investissement 2018-2022

Un gros mot peut cacher un grand projet, celui d’investir différemment dans la durée, et pour 57 milliards d’euros. Voilà le risque. Pendant que les commentateurs et les politiques s’écharpent sur le mot « bordel » prononcé par Emmanuel Macron, le Grand Plan d’Investissement 2018-2022 présenté par Jean Pisani-Ferry au Premier ministre risque de passer à la trappe. C’est vrai qu’un engagement stratégique de cette importance, c’est moins fun que critiquer le relâchement verbal présidentiel. C’est vrai aussi que porter un diagnostic courageux, et surtout moderne, sur notre situation, en critiquant les solutions traditionnelles comme : relancer le bâtiment (à droite) ou augmenter les salaires (à gauche), nous force à changer.

Et pourtant…

« La France de 2017 accuse un déficit de quatre millions d’emplois… le taux d’emploi est à peine supérieur à 50 % pour les non-bacheliers, contre 85 % pour les diplômés du supérieur » nous dit Jean Pisani-Ferry. Comme nous ne formons pas assez bien les diplômés et surtout les non ou peu diplômés, nous ne leur donnons pas les moyens d’entrer dans la vie active, d’y progresser, d’y rester même. Outre le chômage de masse, nous nous habituons au sous-emploi, que nous ne voyons de moins en moins. Ainsi, « la France ne souffre pas d’une insuffisance marquée de l’investissement public ». Ce n’est pas l’investissement physique qui fait défaut, mais l’investissement immatériel. L’un permet, seul, l’efficacité de l’autre.

Inutile alors de soutenir, par des déductions fiscales, l'étanchéité thermique des bâtiments, si on ne forme pas, avant, les artisans et les ouvriers du bâtiment. Inutile de vouloir réduire la dépense publique, si l’on ne travaille pas à la digitalisation des documents publics, et auparavant à leur simplification, et auparavant encore à la formation des personnels aux nouvelles technologies.

Investir, c'est de moins en moins acheter des machines et des équipements, mais de plus en plus former à leur utilisation. L'investissement immatériel devient la précondition de l'investissement matériel. Partout, c’est l'investissement immatériel est décisif. Il est la condition du succès de l'investissement matériel, et celle de notre vrai changement.

Nous passons à côté de cette vérité. Surtout, ce n’est pas parce la croissance va aujourd’hui vers 1,8% qu’il faut oublier la (mauvaise) passe dans laquelle nous sommes, et qui peut avoir une issue dramatique à moyen et long terme. Les travaux les plus récents du Trésor calculent en effet que la croissance potentielle française vient un peu de monter… vers 1,25%, après la crise de 2008. Nous ne sommes plus à 2%, comme avant cette crise, ou à 2,5%, comme de 1975 à 2000. Les raisons s’ajoutent pour expliquer cette évolution, notamment le poids de la crise financière de 2008 et, pour certains, une tendance générale au ralentissement du progrès technique.