Bois : le juteux pillage mondial de la Chine

La Chine a entrepris depuis quelques années de pomper systématiquement les ressources en bois et en poisson de la planète dans la plus grande opacité. Elle n’est certes pas la première ni la seule puissance prédatrice. Le Japon, la Corée-du-Sud, la Russie, dans un passé pas si lointain, plusieurs pays occidentaux aussi, ont pratiqué depuis longtemps l’exploitation illégale et outrancière des forêts et des océans mondiaux. Mais la taille même de la Chine et sa voracité croissante posent la question de la finitude des ressources naturelles de la terre, rien de moins, et accessoirement celle de la pertinence des règles du jeu internationales.

La Chine construit à tout va. Elle consomme en proportion des quantités ahurissantes de bois d’oeuvre. Elle fabrique également des meubles pour ses nouveaux appartements et pour ses bureaux, et pas seulement de qualité standard. Les nouveaux riches chinois apprécient en effet les copies de meubles traditionnels d’essences rares, pour lesquelles la demande a explosé. Au surplus, la Chine est également le premier exportateur du monde de meubles, de lames de plancher ou de contreplaqués, que l’on trouve dans tous nos magasins à des prix défiant toute concurrence.

Or, le pays n’a presque plus de bois. Pour la bonne raison qu’il a coupé pratiquement tous ses arbres exploitables à la grande période triomphante de l’économie de gaspillage socialiste, qui n’épargne pas les successeurs de Mao. Bien entendu, le sacrifice massif des forêts chinoises a provoqué des catastrophes. Au nord du pays, la progression du désert de Gobi n’est plus enrayée, la sécheresse devient dramatique, les « vents jaunes » de sable balayent Pékin au printemps avec une fréquence qui a triplé. À l’ouest, les montagnes boisées retenaient autrefois une bonne partie de l’eau du ciel et des rivières et contribuaient à la régulation des grands fleuves en aval, dans le grenier des grandes plaines agricoles. La révélation a eu lieu en 1998. De gravissimes inondations sont survenues sur une superficie égale à celle de la France, affectant plus de 200 millions de personnes, dont un grand nombre a dû être déplacé. Les autorités ont réagi à ce moment-là en bannissant la coupe des arbres sur 42 millions d’hectares, tout en lançant un programme massif de plantation de nouvelles espèces en y investissant des sommes folles. Mais on se doute que les résultats d’une telle politique ne peuvent se mesurer qu’en dizaines d’années, si jamais elle fonctionne, car les sols asséchés aux marches du Gobi sont devenus définitivement stériles.

La Chine va donc se servir ailleurs. Depuis la déclaration de Bali de 2001, fondatrice d’un nouvel ordre forestier mondial, la communauté internationale a tenté de mettre de l’ordre dans ce marché ténébreux et foisonnant. Elle a recensé les pratiques et dressé une liste de 36 pays à haut risque, où la suspicion de coupes sauvages était généralisée, bien entendu dans un environnement corrompu. On a mis depuis lors beaucoup de moyens pour en savoir plus. Interpol estime que 30 % de la filière bois mondiale est douteuse et que 50 à 80 % des coupes dans certains pays tropicaux sont illégales, pour des montants qui peuvent atteindre 100 milliards de dollars. Toutes les deux secondes, la surface d’un terrain de football disparaît. Sur une année, cela fait 5 millions d’hectares de forêts non renouvelables, car on n’y replante pas.