"Ma bite et mon couteau" : un one woman chaud, très chaud, mais au top du genre...

ONE WOMAN SHOW

"Ma bite et mon couteau"

De Agnès Hurstel

Mise en scène: Xavier Lacaille

INFORMATIONS

Sonar’t

55 rue Jean-Baptiste Pigalle

75009 Paris

à 20h les mercredi 19, 26 avril ET le mercredi 3 mai.

Entrée Gratuite avec consommation obligatoire

Agnès Hurstel, est une jeune comédienne et auteur. Après des études brillantes en Lettres, elle passe par l’école Lecoq, s’essaye au cirque et prend des cours de théâtre auprès de Bob Mac Andrew.

Tout cela, marié à une personnalité forte et solaire, produit une artiste libre, à l’aise dans son corps et à la parole déliée. Une carrière à suivre...

THEME

En elle, trois personnages s’affrontent, le cerveau, le cœur et le sexe. Mais parfois, ils échangent leurs rôles et alors c’est le bordel ! La femme racontée sur scène s’éveille au contact de son premier « amour », sa conscience et son appétit sexuel aussi ! C’est une lutte sans merci qui commence et qui durera probablement toute une vie …

POINTS FORTS

1) Agnès Hurstel est une comédienne brillante, exultant d’énergie. C’est assez impressionnant de la voir prendre possession de cette petite scène du Sonar’t, attaquant de plein fouet les tribulations sexuelles qui nous agitent tous et toutes…Contraste truculent et garanti entre la maturité de son one woman show, son apparence si jeune et son verbe libre !

2) La mise en scène est au plus simple, tout est au service des blagues, dont le rythme ne faiblit jamais… Le texte, le texte, le texte. Tout y est !

POINTS FAIBLES

On peut évidemment regretter le titre qui, personnellement, me fait rire mais peut tenir certains éloignés…

Ne vous y fiez-pas, osez déserter la terrasse, allez vous engouffrer le temps d’une heure dans la cave du Sonar’t ! Le spectacle est encore gratuit, avec une participation au chapeau à la fin du show.

EN DEUX MOTS

On rigole, on rougit, on imagine et on se souvient, on y délire sur le sexe, le Féminin, on se questionne, on se bidonne et y’en a aussi pour les hommes! A voir en priorité par celles et ceux qui n’ont pas peur des mots crus quand ils sont utilisés intelligemment…

UN EXTRAIT

- Le cerveau: « Plus tu as mal, plus tu es drôle. »

- Vaginou: « Plus tu avales, plus tu es drôle ».

Ca vous donne une idée...

RECOMMANDATION : EN PRIORITE (à condition d'accepter le genre...)