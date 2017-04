"Biopigs" : déjanté, provocateur, mais créatif et drôle

Décryptage

Atlanti-culture "Cessez-le-feu" : les sédiments terribles de la guerre Comme tous les grands conflits, la guerre 14-18 a marqué au fer rouge tous ceux qui y ont participé. Comment arriver à dépasser les ravages personnels provoqués et souvent tus par les uns et les autres? Un sujet extrêmement grave traité avec force, intelligence et pudeur dans le film d'Emmanuel Courcol, "Cessez-le-feu".

Retour en force Alerte aux attentats sur la présidentielle : voilà pourquoi plus la vague terroriste dure, plus les terroristes vont vers la défaite Alors que le sujet s'était étrangement éclipsé pendant cette campagne - malgré trois années précédentes marquées par les attaques - le terrorisme est revenu sur le devant de la scène avec l'arrestation à Marseille de deux présumés terroristes qui s'apprêtaient à passer à l'acte.

Prière de penser dans la zone autorisée Petit hit parade de ces domaines où sévit bel et bien la police de la pensée en France Mardi 18 Avril, François Fillon a estimé que s’il gagnait ce serait en grande partie à cause de la police de la pensée. Il désigne dès lors le champ de bataille de cette campagne comme non plus seulement de nature politique, mais aussi largement idéologique. Dans lequel les tabous sont encore fortement ancrés.

Poker Pourquoi la décision de Theresa May de proposer de nouvelles élections s’inscrit dans la droite ligne du respect de la volonté des électeurs britanniques, initié par le Brexit Mardi 18 avril, Theresa May a annoncé qu'elle souhaitait la tenue de nouvelles élections legislatives en juin pour renforcer la majorité pro-Brexit. Mais en faisant cela, elle court le risque de connaître un revers cinglant : si elle ne l'emporte pas, elle pourrait mettre en danger et le Brexit et sa place à Downing Street.

Stratège Et au delà de la simple condamnation morale, que peut vraiment faire l’Union européenne pour équilibrer ses relations avec la Turquie de Recep Tayyip Erdogan Suite à la victoire du oui au referendum en Turquie (51.36%) renforçant les pouvoirs au Président Erdogan, l'Union Européenne condamne par principe le résultat du dit referendum et demande une "enquête transparente" sur les irrégularités présumés des résultats.

Tribune Présidentielle : voilà pourquoi la France n'a plus de temps à perdre Femme d'entreprise, nouvelle en politique, Virginie Calmels est la Première adjointe au Maire de Bordeaux. Elle a fondé DroiteLib', un mouvement libéral et humaniste qui "refuse de voir la droite comme le refuge de tous les conservatismes". A moins d'une semaine du premier tour et alors qu’elle réunit ce mercredi Alain Juppé et François Fillon chez Deezer, c’est sur Atlantico qu’elle donne sa vision de la politique, du rôle de l'Etat et les raisons de son soutien au candidat des Républicains.