Bioéthique : comment s’étonner des doutes grandissants sur notre démocratie quand les consultations citoyennes sont superbement ignorées

Atlantico : Comment comprendre un tel cas dans un contexte politique qui tend à faire la promotion, en apparence, de la démocratie participative ?

Chantal Delsol : La démocratie participative n’est pas une « démocratie » au sens où nous l’entendons. La démocratie participative, c’est la palabre ancienne, qui permet à chacun de s’exprimer mais qui ne peut pas prendre des décisions. C’est une sorte d’exutoire, et je ne suis pas sûre que ce soit du respect pour les citoyens que de leur proposer de s’épancher sans que cela ait la moindre suite. C’est pourquoi je n’ai jamais été favorable à la démocratie participative. Pour moi, c’est une régression vers des palabres qui sous entendaient, derrière, un pouvoir fort : épanchez-vous, quoique vous disiez moi en fin de compte je décide.

La question des 80% est une autre question.

Les adversaires des réformes sociétales sont très motivés et très militants. C’est pourquoi, quoique représentant une minorité dans le pays, ils sont capables de manifestations énormes (voir les Manif pour tous) et d’un taux de présence élevé. Cela ne signifie pas grand-chose sur le plan strictement démocratique. Il n’a jamais été question de prendre les décisions sociétales en interrogeant les opinions de ceux qui étaient aux Etats Généraux de la bioéthique.

Vincent Tournier : D’après le CCNE, les avis qui se sont effectivement exprimés lors de ces Etats généraux étaient très majoritairement défavorables à la PMA, alors que, d’après les sondages, les Français y sont majoritairement favorables. Ce décalage peut s’expliquer simplement : les opposants à la PMA se font fortement mobilisés lors des Etats généraux, ils ont voulu saisir l’occasion pour faire passer leur message. Leur mobilisation n’a pas servi à grand-chose puisque le CCNE a maintenu son avis favorable, avis qu’il avait déjà exprimé avant les Etats généraux. En fait, tout ceci est un grand jeu de dupes : d’un côté les opposants à la PMA sont tentés d’utiliser l’occasion pour se faire entendre, de l’autre les partisans prennent prétexte du fait que les Etats généraux ont été noyautés par les opposants pour maintenir leur point de vue. On pourrait presque y voir un piège diabolique pour les anti-PMA : soit ils ne participent pas aux Etats généraux, et dans ce cas ils ont perdu le combat par abandon ; soit ils participent, et dans ce cas les partisans de la PMA dénient toute représentativité aux résultats, ce qui leur permet de dire qu’ils ont gagné. C’est la vieille blague : face, je gagne ; pile, tu perds.

Cette stratégie est de bonne guerre, mais cela montre que la démocratie participative a surtout une fonction cosmétique, dont l’effet le plus évident est de laisser une large marge d’appréciation au gouvernement, lequel dispose d’une large marge de manœuvre dans ses choix tout en ayant une certaine caution populaire.

La notion même de démocratie participative est-elle à ce point marquée idéologiquement qu'elle ne pourrait aboutir à une proposition défiant le corpus idéologique auquel elle appartient ? La démocratie participe est-elle en ce sens qu'une "arme au service du progrès" en opposition à toute forme de conservatisme ?

Chantal Delsol : Ceux qui prennent les décisions sociétales (ou autres) se moquent éperdument de ce que peuvent dire les citoyens qui débattent aux Etats Généraux de ceci ou de cela. Encore une fois, c’est un exutoire. Ils prennent leurs décisions en fonction de l’évolution de la société, évolution elle-même largement dirigée, voire déterminée, par des élites hégémoniques. Il peut arriver, et c’est le cas en ce moment dans certains pays, que la majorité balance du côté des conservateurs – la plupart des électeurs de Trump ne sont pas animés par des motifs économiques, mais sociétaux. Et cependant, il est extrêmement rare que même dans ce cas, un gouvernement conservateur parvienne à faire ce qu’avaient espéré ses électeurs, concernant les réformes sociétales. Trump ne repénalisera pas l’IVG, même s’il le voulait. Il faut une forte dictature pour faire cela, comme le gouvernement soviétique qui, ayant dépénalisé l’homosexualité en 1922 après la révolution, l’a repénalisée en 1934 : c’est très rare. Pourquoi ? Parce que l’histoire est une roue crantée. Cela me mènerait trop loin.

Vincent Tournier : La démocratie participative est une fiction. C’est une invention des milieux favorisés, urbains et éduqués, convaincus que leur opinion est importante, et qui estiment avoir le droit d’être entendus par le pouvoir. Ils s’imaginent restaurer une authentique démocratie, un peu sur le modèle de l’agora de l’antiquité. Si on voulait être méchant, on pourrait dire que la démocratie participative, c’est un peu le populisme des nantis.

Le problème est qu’avec ce type de rencontres, qu’on les appelle Etats généraux, Assises, Consultation nationale, etc., la sélection sociale à l’entrée est très forte : n’y participent quasiment que les militants et les personnes politisées ou fortement dotées en capital culturel. C’est une sorte de démocratie censitaire. De plus, les objectifs de ces rencontres ne sont pas définis. Quel est le but ? S’agit-il de recenser la diversité des points de vue, de mesurer leurs poids respectifs dans l’opinion publique, de rechercher les dénominateurs communs, de faire office de catharsis collective ? S’il s’agit d’évaluer les rapports de force, un sondage serait plus approprié, mais le CCNE s’est refusé à entrer dans ce type d’évaluation, ce qui en dit long sur son désir de ne surtout pas être prisonnier des demandes du public. Dans son rapport, le CCNE avance même un argument surprenant qui consiste à dire que les enjeux éthiques sont trop complexes pour « simplement formuler un avis pour ou contre ». C’est assez hypocrite puisque le Comité d’éthique va lui-même donner son avis et que, de toute façon, la finalité de tout ceci est bien de trancher. Le plus simple ne serait-il pas d’organiser un référendum ? D’autres pays le font, pourquoi pas la France ?