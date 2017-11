Le bilan de santé très préoccupant de la démocratie en Europe

Atlantico : Vous venez de publier une grande enquête internationale pour la Fondapol, intitulée "Ou va la démocratie". Au sein de cet ouvrage, vous dressez le constat d'une Europe divisée en 3 blocs, entre une Europe méditerranéenne en dépression démocratique, une transition démocratique en panne à l'est, et une démocratie vigoureuse en Europe du Nord. Quelles sont les principales forces permettant d'expliquer une telle carte de l'Europe ? Comment placer la France au sein de celle-ci ?

Dominique Reynié : L’étude de la Fondation pour l’innovation politique porte sur 26 pays, dont 25 européens.

Pour répondre à votre question, il est difficile de ne pas reprendre les éléments de l’enquête publiés dans le livre. Globalement, la majorité des 22.000 personnes interrogées estiment que, dans leur pays, la démocratie fonctionne mal qu’il s’agisse de pays de l’Union européenne (56%) ou qu’il s’agisse des Etats-Unis (54%). La Norvège est le pays où le sentiment que la démocratie fonctionne bien est le plus répandu (83%). A l’opposé, la Bulgarie est celui où l’on considère le plus massivement (82%) que la démocratie fonctionne mal.

La lecture des résultats pays par pays révèleun triptyque géographique. A l’Est, la transition démocratique semble en panne si l’on veut bien observer que parmi les pays où l’on estime majoritairement que la démocratie fonctionne mal, on trouve la quasi-totalité des pays de l’ancien bloc communiste. A part les Estoniens, tous estiment massivement que la démocratie fonctionne mal dans leur pays : les Bulgares (82%), les Hongrois et les Croates (80%), les Slovaques (74%), les Lettons (66%), les Roumains (67%), les Tchèques (60%), les Polonais (59%) et les Lituaniens (53%).

L’Europe méditerranéenne apparaît, en effet, en dépression démocratique. Parmi les pays où domine un jugement négatif sur le fonctionnement de la démocratie, on trouve l’Espagne (60%) et la Grèce (63%). Rappelons que ces deux pays ont rejoint l’Union européenne au terme d’une transition démocratique les ayant conduits des dictatures militaires à la démocratie pluraliste. Le Portugal fait exception, puisque l’opinion (53%) y estime que la démocratie fonctionne bien. Au total, il n’en demeure pas moins que la presque totalité des pays à dictature militaire ou à régime communistequi sont devenus démocratiques entre le milieu des années 1970 et la fin des années 1980, manifestent aujourd’hui une déception ou expriment un scepticisme vis-à-vis du fonctionnement de la démocratie.

Il est important de noter que parmi les pays fondateurs de l’Union européenne, la France et l’Italie se distinguent par une opinion où domine la conviction que la démocratie fonctionne mal. Majoritaire en France (53%), le niveau de ce jugement négatif atteint des sommets impressionnants chez les Italiens (79%).

Au Nord, la démocratie semble plus vigoureuse, mais attention aux apparences. Certes, parmi les pays où l’on estime majoritairement que la démocratie fonctionne bien, on trouve deux pays européens qui ne sont pas membres de l’Union, la Norvège (83%) et la Suisse (79%), mais aussi, à des niveaux de satisfaction comparables, le Danemark (75%) et la Finlande (74%), membre de la zone euro. Si nous ajoutons la Belgique (52%), le Royaume Uni (60%), l’Allemagne (63%), la Suède (également 63%), l’Autriche (64%) et les Pays-Bas (67%), on voit se dessiner une Europe du Nord où le du fonctionnement de la démocratie suscite l’expression d’une plus grande satisfaction. Les Estoniens sont l’unique pays de l’ancien bloc communiste à répondre que la démocratie dans leur pays fonctionne bien (59%).