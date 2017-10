Benoît Rayski : "Il y a aujourd'hui des centaines de milliers de Juifs en Allemagne. Aucun d'entre eux n'insulte et ne conspue la terre qui les a accueillis"

Atlantico : Le sous-titre de votre livre est "Nostalgies communistes". Un peu provocant non ?

Benoît Rayski : Non. "Nostalgies communistes" est une formule poétique et non pas politique. On aurait pu me faire le reproche qui est dans votre question si j'avais écrit "nostalgie du communisme". La nostalgie à laquelle je fais allusion c'est la mémoire des chansons de mon enfance. Chez moi à la maison, on me faisait chanter Le chant des Canuts, La Varsovienne, Bella Ciao.

D'autres chantaient En passant par la Lorraine ou Auprès de ma blonde. Je les voyais comme des lointains voisins. Il m'est arrivé de les envier. Mais si vous voulez connaître mon seul et vrai catéchisme, ce n'est ni Marx ni Lénine ni Staline. Ce sont Les Misérables de Victor Hugo. J'ai été formé par ce livre.

Et que vous ont apporté les Misérables comme vision du monde ? En quoi est-ce toujours d’actualité ?

Les Misérables, c'est comme l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament. Tout y est. La droiture nécessaire incarnée par Jean Valjean, la révolte incarnée par Gavroche. La bonté incarnée par Monseigneur Bienvenu. Ce livre parle des gens de peu, des petites gens. Il dit ce qui n'est plus supportable, ce qui n'est plus acceptable. Il forge une morale la plus belle qu'il soit dans le monde d'aujourd'hui pourris par l'extrémisme religieux, abimé par l'argent. La révolte n'est-elle pas nécessaire ?

Mais aujourd'hui, vous êtes devenu anticommuniste ?

Non plus. Il n'est pas dans mes principes de piétiner un cadavre. Mais je sais, je l'ai appris, je l'ai lu, qu'à une certaine époque des dizaines de milliers d'hommes et de femmes, droits et courageux, se sont engagés avec passion dans l'aventure communiste. Ils croyaient aux lendemains qui chantent, à un avenir radieux. Parmi eux, il y a eu nombre de martyrs, torturés, fusillés, décapités. Les bourreaux communistes – et ils ne manquaient pas – se recrutaient ailleurs. Les gens dont je parle, dont mon père, se voyaient en semeurs. Jamais en moissonneurs.

Dans votre livre, la part juive est très importante. Pourquoi ?

Pour une raison évidente. Dans le mouvement révolutionnaire, anarchiste, socialiste révolutionnaire, bolchévique puis communiste, il y a eu de nombreux Juifs. Ils voyaient dans l'idéal communiste l'accomplissement d'une promesse messianique. Pendant des générations et des générations, et pendant des siècles et des siècles, les Juifs attendaient le Messie. Pour beaucoup d'entre eux, le communisme a été ce Messie. Il promettait dans ses énoncés qu'un jour il n'y aurait plus ni Juifs ni chrétiens. Rien que des hommes libres et égaux. Qu'on en pouvait ramener à leurs origines ethniques ou religieuses. Les Juifs en avaient tellement souffert. Le communisme fut, comme l'a écrit Raymond Aron, une utopie du Bien. Et il fut aussi et en même temps la tragédie du siècle et le mensonge du siècle.