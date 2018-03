Bénéfices records du CAC 40 depuis 10 ans : la victoire du libéralisme… ou son étrange défaite ?

Atlantico : Alors que le CAC 40 vient de réaliser sa meilleure année depuis 10 ans en termes de bénéfices, avec 93.4 milliards d'euros réalisés, quel bilan peut-on réaliser de la représentativité des 40 entreprises ici représentées de l'économie française dans son ensemble ?

​Éric Verhaeghe : Un bilan plutôt pessimiste! On ne dispose pas encore de tous les chiffres de l'année 2017, donc il est un peu tôt pour tirer toutes les leçons de l'année qui vient de s'écouler. Mais plusieurs points doivent être rappelés pour que les Français comprennent bien la portée des chiffres qui sont donnés, au besoin en recourant aux études qui portent sur l'année précédente. En particulier, on doit marteler que ces 90 milliards sont à rapporter aux 1.200 milliards de chiffres d'affaires du CAC 40. La marge, comme on dit, des groupes du CAC 40 ne représente donc qu'1/12 du chiffre d'affaires, grosso modo (voire 1/13).

Autrement, il faut au CAC 40 dégager 13 euros de chiffres d'affaires pour sortir un euro de profit. On regardera avec intérêt l'évolution de ce taux de marge et de profitabilité des entreprises du CAC 40. Pour mémoire, ces chiffres sont inférieurs aux résultats atteints en 2006, où les profits flirtaient avec les 100 milliards d'euros. Autrement dit, les grandes entreprises françaises n'ont pas encore retrouvé leurs profits d'avant la crise de 2008, ce qui est un premier élément de pessimisme. A cette époque, les chiffres d'affaires étaient pourtant très inférieurs aux taux d'aujourd'hui. Cela souligne l'importante baisse des taux de marge de nos grandes entreprises depuis 2008. Surtout, et c'est le constat qui me paraît le plus inquiétant, la croissance ne se fait plus en France. En 2006, les entreprises du CAC40 réalisaient environ 35% de leur chiffre d'affaires en France. Cette part est tombée aujourd'hui à 25%. L'Europe elle-même représente à peine la moitié du chiffre d'affaires du CAC40. Les progressions sont ailleurs: en Amérique, en Asie, en Afrique. On n'a pas assez cette donnée de base à l'esprit. Mais le CAC 40 réalise désormais l'essentiel de son activité hors de France, et de plus en plus hors d'Europe, avec une part sans cesse plus importante de salariés situés hors de France. Le CAC 40 n'a donc rien à voir avec les PME françaises qui n'exportent pas...

Quels sont les "travers" du fonctionnement de l'économie française qui peuvent caractériser les entreprises du CAC 40 ? En quoi s'opposent-elles à la réalité de la majorité des salariés du privé et de celles des entrepreneurs ?

​Les entreprises du CAC 40 vivent sur une autre planète que la petite boulangerie ou la petite épicerie du coin. On a parlé de l'internationalisation extrême de l'activité, qui n'a rien à voir avec la vie des petites entreprises familières aux Français. On peut aussi, et bien évidemment, parler de la gouvernance de ces grandes entreprises. Elles sont rarement dirigées par leur fondateur historique. Elles sont plutôt contrôlées par des managers, comme chez Renault, aux salaires extrêmement élevés. Ces chiffres-là n'ont rien à voir avec la réalité des rémunérations perçues par les entrepreneurs moyens français. Beaucoup d'indépendants vivent avec des rémunérations inférieurs à celles de leurs salariés, en partant du principe que leur entreprise leur apportera, le moment venu, une valeur patrimoniale supérieure. En aucun cas, ils ne vivent avec les dizaines, voire les centaines de milliers d'euros perçus par les managers des grandes entreprises. Un autre point porte aussi sur la fameuse distribution des dividendes qui alimente de nombreux fantasmes. C'est une particularité des entreprises cotées sur des marchés réglementés. La SAS ordinaire ne distribue évidemment pas des sommes comparables à celles du CAC 40. Quand je dis qu'elles ne sont pas comparables, cela signifie qu'elles sont sans commune mesure.