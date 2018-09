Benalla : Emmanuel Macron devrait s’exprimer en octobre

Bravo à Jacques Audiard: son western est une chevauchée fantastique, spectaculaire, sauvage, mais aussi un film profondément intimiste, chargé de sens et humaniste.

Une étude américaine de la Nortwestern University à Chicago souligne l'importance de donner de bons retours au travail et surtout de choisir le moment optimal où donner un avis négatif. Si la critique est souvent pénible pour celui qui la reçoit, elle peut aussi être ardue pour celui qui l'émet.

Il s’agit d’une opération de survie. Le parti de Pierre Laurent en sortira un peu plus jeune mais encore plus moche.

Selon « The Intercept », Google travaillerait à la conception d'un moteur de recherche nommé « DragonFly » adapté au marché chinois... et aux exigences de contrôle de Pékin.

Une réunion se tiendra le 19 et 20 septembre à Bruxelles pour tenter de trouver une solution à la crise migratoire qui divise l'Union européenne.

De Gilles Legendre à la tête de LREM à Richard Ferrand au perchoir, en passant par la sortie future de Gérard Collomb du gouvernement, sur fond de désaccord avec Emmanuel Macron, le Président semble de plus en plus s'enfermer avec ses plus proches, rejetant ainsi toute forme de critique interne au pouvoir.