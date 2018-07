Benalla, Elysée et dérapages : mais au fait, comment garantir le secret nécessaire au pouvoir dans un monde obsédé par la transparence (et les moyens de surveillance) ?

Atlantico : Dans un entretien accordé au Monde, Alexandre Benalla décrit sa fonction auprès du président comme celui de quelqu'un chargé de préserver la vie privée du Président et de sa femme, Brigitte Macron. Pour un homme politique à notre époque, cette question n'est-elle pas particulièrement cruciale ? L'homme politique n'est-il pas particulièrement exposé, que ce soit par la presse, les réseaux sociaux ou une certaine culture politique qui tend à confondre privé et public ?

Daniel Soulez-Larivière : Les hommes politiques ont droit à une vie privée.

Elle leur est quasiment déniée par la presse aujourd’hui et le sera encore bien davantage demain. Ce qui raréfiera les vocations … Jadis sous Louis XIV, le roi s’exposait de son coucher à son lever y compris sur sa chaise percée. Exposé devant l’assemblée du peuple de ceux qui pouvaient entrer à Versailles car ils étaient nobles et portaient une épée. Plus exactement, le roi s’exposait de manière permanente - à ses courtisans qui étaient les plus proches. Mais il avait ses appartements privés. Et celui qui en perçait le secret et en parlait pouvait bien se retrouver assassiné sans bruit ou banni de Versailles, ce qui était symboliquement mortel… Aujourd’hui on tend vers cette exposition du corps du roi en la personne du Président. Il faut dire qu’accoucher ou presque en public pour une femme ministre est devenu le fin du fin de la com (cf. Ségolène Royal). Et que se montrer gaillard avec une compagne en couverture de Pari Match, une fois, deux fois, trois fois, est aussi partie d’un plan com. Les causes, je ne parle pas des responsabilités, sont donc partagées entre le monde politique et les médias. Et donc pour répondre à votre question l’homme politique est plus exposé qu’un autre car il est une référence publique. Mais il s’expose lui même davantage à cause des communicateurs qui répondent à son besoin d’être connu et si possible aimé, donc soutenu par ses électeurs. C’est Nicolas Sarkozy qui a eu ce mot pour expliquer ses évolutions sentimentales, dans une célèbre conférence de presse « Avec Carla c’est du sérieux ». Un mouvement démarré par Michel Rocard lorsqu’il a fait un communiqué à l’AFP pour faire savoir qu’il allait divorcer de sa deuxième épouse Michèle. Dès lors que la vie privée d’un homme politique est utilisée dans un intérêt politique, il est bien difficile à celui-ci de la protéger un jour et pas le lendemain. Ce mouvement global se pare pour les hommes politiques et les médias des vertus de la transparence que j’appelle une "foutaise d’époque". Car la transparence n’est pas plus une vertu que le secret. Ce n’est qu’une technique dont le dévoiement est aussi pathologique et toxique qu’il s’agisse de l’une comme de l’autre. L’escroquerie de l’époque est cette croyance devenue sacrée que la transparence est une vertu (cf. Daniel Soulez Larivière, La transparence et la vertu, Albin Michel, 2014).

Bertrand Vergely : Le secret est ce que l’on ne dit qu’à un seul être dans un seul à seul préservant l’inimité de la parole, son exclusivité et sa confidentialité. Le corps a ses secrets. La vie personnelle a les siens. La vie morale et spirituelle également. D’où les secrets que l’on ne dit qu’aux proches, au médecin, au psychologue ou à son confesseur. Sans compter qu’il y a des secrets plus techniques. Quand certaines décisions, certains projets, certaines études sont en cours d’élaboration il importe de les garder secrets, tout dévoiler risquant de créer un état de confusion en faisant passer ce qui est en train de se faire pour ce qui est fait. Et puis bien sûr il y a les adversaires qui ne doivent pas être tenus au courant des plans que l’on poursuit si on veut pouvoir les vaincre.

Contraire à la parole qui s’adresse à tous, le secret se nourrit de pudeur, de retenue et de discrétion. Tout ne peut être dit à tout le monde et tout ne doit pas l’être. Quand on se met à étaler au grand jour la vie intime de quelqu’un sans pudeur, sans retenue et sans discrétion, on le viole.

Si, en démocratie, afin de préserver celle-ci il importe de lutter contre la violence masquée ainsi que contre les pratiques et les pouvoirs occultes qui agissent dans l’ombre, il importe également de lutter contre ce qui viole l’intimité des personnes de façon éhontée au nom de la vérité. La pratique dévoyée de la démocratie a tendance à l’oublier. D’où sa violence et le fait parfaitement anti-démocratique consistant à éliminer tout secret sous prétexte de lutter contre le mensonge et l’occulte.

Un homme politique a des comptes à rendre aux électeurs qui l’ont élu. Et il est juste que des instances chargées du bon fonctionnement de la démocratie, mais aussi la presse et les médias, aient un droit de regard sur ce qu’il fait. Ce n’est toutefois pas une raison pour penser qu’il n’a pas le droit d’avoir une vie privée, celle-ci appartenant à l’État et aux médias sous prétexte qu’il est un homme politique.

La vie privée d’un homme politique ne devrait pas être un problème crucial. Or, elle le devient d’une façon subtile, habile et détournée. Quand Dominique Strauss-Kahn est devenu le centre d’une affaire de mœurs et que François Fillon est devenu le centre d’une affaire d’emploi fictif, les médias ne se sont pas gênés pour se livrer à un déballage insensé de leur vie privée. De sorte que pris dans la lessiveuse médiatique Dominique Strauss-Kahn et François Fillon ont été totalement dépouillé de tout ce qui fait d’un être humain une personne privée. Au moyen-âge on suppliciait et on flagellait en place publique. Quand les médias se mettent à exposer au grand jour la vie d’un homme politique à l’occasion d’une affaire, on a le même sentiment.

Il n’y a pas toutefois que les médias qui sont responsables de cette dérive malsaine. Le climat général de la politique n’est pas sans jouer un rôle. Dans un pays comme la France on se méfie de la politique. Comme on s’en méfie, on estime avoir des droits sur les hommes politiques et notamment celui de tout savoir. Enfin, les hommes politiques ont aussi leur part de responsabilité à partir du moment où, pour se faire élire, ils n’hésitent pas à ouvrir les portes de leur maison aux journalistes, histoire de montrer qu’ils sont humain, bon père, bon mari, etc… Aussi ne faut-il pas s’étonner que les médis s’engouffrent dans la porte laissée ainsi ouverte sur leur vie personnelle.