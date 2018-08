Les belles histoires de l’oncle Nicolas

« Nous venons de vivre une semaine d’extrêmes climatiques : incendies en Grèce et en Suède, record de température en France, inondation puis canicule au Japon. Les scientifiques nous préviennent « ce n’est qu’une bande annonce » …c’est la conséquence de nos inconséquences ». Et de nous prédire des malheurs encore plus grands : « montée des eaux, perte de productivité agricole, développement de pathologies et de virus. Hélas nous y sommes. »

L’oncle Nicolas a peur, il veut nous la faire partager, il utilise pour cela la méthode Cassandre avec le ton des grands romantiques « levez-vous vite orages désirés ! » Et il défend sa position de Ministre et d’écologiste avec cette phrase « on s’est beaucoup moqué des écologistes. Ils ont souvent eu raison trop tôt «. Pauvre peuple de France, pauvres peuples du monde, vous ne voyez pas, vous ne faites rien, heureusement nous sommes là, nous veillons, nous vous disons comment faire : "je fixe un cap, je prends des mesures".

Cette histoire n’est pas belle, il ne faut pas la raconter aux enfants, ils veulent vivre, rêver, s’enthousiasmer, vibrer… On l’a vu avec le football, avec les festivals de musique tout l’été et le beau temps est de la partie…l’eau de mer est chaude partout, profitons-en !

Depuis quand les oracles annonçant les cataclysmes sont-ils devenus mobilisateurs ? C’est l’oncle Paul qui a raison, pas l’oncle Nicolas l’arrogance des donneurs de leçons ne conduit pas à l’acceptation des orientations proposées, la peur est rarement efficace, c’est l’espoir qui mobilise et fait vivre. Il faut rechercher l’exemplarité et non la coercition, c’est-à-dire les interdictions et les anathèmes, les contraintes avec leur accompagnement, la technocratie aveugle. La liberté est un bien trop important pour la laisser se disloquer à travers des obligations issues de ceux qui « pensent bien « .

Revenons aux réalités ! La planète est en constante évolution et fait face depuis l’avènement de l’homme à un prédateur organisé. Ce prédateur met à son service l’ensemble des ressources et il échappe depuis un siècle ou deux aux grandes pandémies, ce qui lui permet de se multiplier et de « pomper » de plus en plus sur les réserves. Nous sommes désormais plus de 7 milliards avec environ 10% en situation précaire. Nous avons un « modus vivendi » planétaire qui nous permet d’avoir une vue globale de notre univers et nous évitons les conflits majeurs grâce à la dissuasion nucléaire, c’est-à-dire la possibilité pour un certain nombre de pays de s’anéantir mutuellement. La démographie galopante accentue les tensions et le nombre de pays « tranquilles » est en voie de diminution tandis que de grandes migrations se préparent. Peut-on imaginer que notre organisation spatiale actuelle puisse résister à la présence de 10 milliards d’humains dans une trentaine d’années ? Nous n’en savons fichtre rien, mais c’est la question primordiale car c’est celle qui alimente directement les peurs sans qu’il soit besoin des « écologistes » auto-proclamés.