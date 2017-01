Bel hommage à l'icône tragique d'une époque bénie

Après deux années de travail acharné, Liza Azuelos est de retour avec ce « Dalida », un biopic de la chanteuse tant adulée, qui, malgré son succès, se suicida en 1987. Elle en signe le scénario (écrit toutefois sous le regard vigilant d’Orlando, le frère de Dalida) et la réalisation.

THEME

C’est un film hommage, à la mémoire d’une gamine italienne qui grandit en Egypte, traversa la Méditerranée, devint une star de la chanson et qui, à 54 ans, malgré les hommages, les réussites et les succès publics, finit par se donner la mort, épuisée, à la fois par ses échecs amoureux, son impossibilité d’être mère et aussi par tous les paradoxes qui la constituaient et la déchiraient chaque année un peu plus.

De son enfance de petite fille contrainte de porter des lunettes disgracieuses à cause d’une maladie oculaire, à ses dépressions de femme adulée mais laminée par la solitude, en passant par l’évocation de ses conquêtes amoureuses et de ses plus grands tubes, ce biopic va balayer la vie à la fois dorée et tragique de celle qui était née au Caire Iolanda Gigliotti.

POINTS FORTS

- Le sujet même du film, à savoir, Dalida. Avec sa vie en forme d’allers et retours incessants entre espoirs et désillusions, éclats de rire et larmes, hédonisme et ascèse, on découvre que la chanteuse avait tout pour devenir une héroïne de cinéma. Impossible de ne pas être captivé par cette femme qui sur scène, dans ses robes à paillettes, savait se montrer si solaire, si sensuelle, si éblouissante, si charismatique et qui, dans sa vie privée, marquée par les deuils et le malheur, était d’une fragilité de verre.