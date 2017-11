"La beauté des jours" : réaliste, élégant et sensible, une Madame Bovary d'aujourd'hui

LIVRE

« La beauté des jours »

de Claudie Gallay

Ed. Actes Sud

404 pages

22 €.

Donc, la vie s’écoule, ça ressemble à un long fleuve tranquille. Ce qu’on appelle une vie ordinaire…

Et puis, il y a l’autre vie. Celle qui donne de la beauté aux jours. Depuis l’adolescence, Jeanne suit avec passion l’artiste serbe Marian Abramovic qui propose des performances « live » avec son corps comme objet expérimental dans de nombreux musées à travers le monde; elle lui écrit, lui confie : « Ce que vous faites me console de moi ».

Dans cette autre vie, Jeanne va croiser aussi Martin. Il fut son amour de jeunesse, perdu au bord d’une fontaine.

A la quarantaine, elle navigue entre l’ordinaire et l’aventure, le train-train et le frisson…

POINTS FORTS

-Le portrait d’une femme de 40 ans qui, en toute conscience, plutôt que le frisson de l’aventure, a choisi « la beauté des jours », celle de la vie qui va…

-L’écriture toute en émotion de Claudie Gallay qui, déjà en 2008, avec « Les Déferlantes », avait embarqué un grand nombre de lecteurs dans la contrée des sentiments ordinaires et enivrants.

-Un texte duquel transpire en permanence une belle sensibilité.

-La question posée au lecteur, à travers le personnage de Jeanne : qu’est-ce que le bonheur ? « Comme Abramovic, tourner jusqu’à plus d’essence. Ou bien rouler tout droit pour voir où ça la mène » », écrit Claudie Gallay

POINTS FAIBLES

-Des personnages un brin attendus, manquant pour certains de nuance et de profondeur…

EN DEUX MOTS

Une femme tranquille, mariée avec un homme aimant, on appelle cela la vie qui va. Ou encore la réalité. Et puis, il y a l’autre vie. Vie rêvée, fantasmée, vie d’aventure(s). Sur un thème pourtant vu et revu, lu et relu, sans effet ronflant de style, Claudie Gallay livre un roman tout en émotion, avec une Madame Bovary du 21ème siècle. Un texte d’élégance et de grande sensibilité.