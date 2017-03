Beaucoup plus fort que le QI, le QE : 11 comportements des gens émotionnellement intelligents

Atlantico : Pour chacun des éléments de personnalité suivants, en quoi sont-ils révélateurs de l'intelligence émotionnelle des personnes qui les possèdent ?

Vous êtes curieux des autres :

Jean-Michel Fourcade : Les gens qui font preuve d'intelligence émotionnelle, sont des gens qui peuvent communiquer pas seulement sur un plan de logique, ce que mesure le quotient intellectuel, dans sa forme abstraite, logique mais ils peuvent communiquer avec les gens en percevant quel est le niveau émotionnel dans lequel ils se trouvent et quel type d'émotion apparaît dans les relations qu'ils ont avec les autres. Ils peuvent s'adapter aux autres. Si ces personnes sont curieuses à propos des autres, c'est parce qu'elles n'ont pas cet obstacle que met l'intelligence abstraite.

Vous connaissez vos forces et vos faiblesses :

Dans le modèle occidental de l'intelligence rationnelle, tout ce qui est de l'ordre émotionnel est perçu comme de la faiblesse, surtout dans le modèle masculin américain.

Quand un homme exprime une émotion, il est très répandu d'entendre l'expression "il a craqué". La personne exprime ses émotions. Quelqu'un qui a l'habitude de reconnaitre ses propres émotions, de les montrer exprimerait une faiblesse. Le modèle traditionnel américain est celui d'un homme qui ne montre pas d'émotions.

Vous savez dire non (à vous et aux autres) :

Savoir dire non, c'est pouvoir assumer la frustration de dire non, à soit même, de faire un choix et de l'accepter. Quand on dit non à certaines choses, on génère de la frustration. Une personne qui va dire non va savoir gérer cette frustration. Quelqu'un qui a l'habitude de sa vie émotionnelle est capable de vivre la frustration et le rejet ou le mécontentement des autres à qui il dit non.

Vous donnez et n'attendez rien en retour :

La personne a une estime d'elle-même suffisante pour pouvoir donner sans attendre de contrepartie immédiate. Elle est capable de ne pas recevoir immédiatement une contrepartie. Elle sait faire preuve de patience dans sa relation aux autres. Elle sait ne pas attendre de retour immédiat à un service qu'elle aura rendu à quelqu'un d'autre.

Vous n'êtes pas rancunier :

C'est pareil que la précédente affirmation. Quand quelque chose vous frustre ou plutôt quelqu'un, cela veut dire que quand l'autre n'a pas pris beaucoup de précaution vis-à-vis de vous, vous n'êtes pas atteint dans votre estime de vous-même. Vous pouvez gommer les aspects négatifs de votre relation aux autres sans vous rendre malade.

Vous êtes difficile à agacer :

C'est le cas de personnes qui connaissent suffisamment leur fonctionnement émotionnel pour ne pas réagir immédiatement dans la relation aux autres. Ils prennent le temps d'écouter, de comprendre les autres avant de réagir, d'avoir une mauvaise réaction.

Vous ne cherchez pas la perfection :