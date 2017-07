"La BCE fera tout ce qu'il faudra pour préserver l'euro" : petit bilan 5 ans après de ce que l'Europe et la France doivent à Mario Draghi... dans l'indifférence générale

Atlantico : Il y a cinq ans, Mario Draghi sauvait l'euro en une phrase. Il avait déclaré que la BCE ferait "whatever it takes" (tout ce qui est nécessaire) pour sauver la zone euro. Cinq ans plus tard, quel bilan tirer des initiatives de Draghi ? A-t-il vraiment sauvé la zone euro et comment s'y est-il pris ?

Rémi Bourgeot : Même s’il est impossible de percer tous les secrets des tractations politiques qui ont eu lieu à cette époque, il est certain que Mario Draghi a réussi à radicalement changer l’approche de la BCE et que son style personnel y est pour beaucoup. Cela ne signifie pas que la zone euro ait été transformée en une véritable union monétaire, et ça n’est pas près d’être le cas, du fait des réticences allemandes en particulier. Quelques soient les limites des programmes d’achats de dette, Mario Draghi a réussi, au cours de son mandat, à transformer la BCE en véritable banque centrale ; ce qu’elle n’était pas sous le mandat de Jean-Claude Trichet jusqu’en 2011.

Le prédécesseur de Draghi était tétanisé par les pressions allemandes et le strict respect du mandat anti-inflationniste, forcément très limité, allant même jusqu’à augmenter les taux directeur mi-2011 pour contrer un mirage d’inflation. Le mélange d’angoisse et d’immobilisme bureaucratique de M. Trichet ne manquait pas de déclencher des vagues de défiance, voire de panique, dans les salles de marché, d’autant plus lorsqu’il tentait de les rassurer…

Même si cela ne figure pas forcément dans leur mandat, les banques centrales garantissent les monnaies dont elles ont la charge ; et cela implique de garantir d’une façon ou d’une autre les dettes publiques de l’Etat, ou en l’occurrence des Etats. Quand Draghi prononce cette phrase à Londres en pleine crise de l’euro, il met au point une véritable arme de dissuasion monétaire, menaçant d’acheter autant des dettes publiques dont les taux d’intérêt s’envolent que nécessaire pour écraser les taux d’intérêt.

Comme tout mécanisme de dissuasion, celle-ci a notamment impliqué un mélange de logique et de rhétorique. A ce moment-là il ne précise aucune modalité, jusqu’en septembre 2012, et encore de façon assez floue puisque son véritable programme d’achat de dettes, de quantitative easing, ne sera annoncé que début 2015. Il est vraisemblable que Draghi ait profité d’un certain support d’Angela Merkel, mais sans aucun accord sur des modalités concrètes, pour impressionner les marchés.

S'il n'avait pas pris ces mesures, que ce serait-il probablement passé selon vous ?

Les taux d’intérêt des pays dit périphériques ne cessaient de s’envoler. Cela voulait dit que les pays ne pouvaient plus à terme refinancer leurs dettes, dans un contexte où ils faisaient en plus face à de lourds déficits liés à la crise. Pour les pays sous programme d’aide européen, cela voulait dire qu’ils n’avaient aucune chance de retourner sur les marchés et se voyaient condamner à redemander de nouvelles lignes de crédits aux pays créditeurs, alors que l’opinion allemande était déjà exaspérée par le principe tabou du « bail-out », qui était censé être banni du fonctionnement de la zone euro. Des pays comme l’Italie qui n’était pas sous « bail-out » connaissaient aussi d’importantes difficultés de financement avec l’envolée des taux et auraient fini par appeler à l’aide si Draghi n’était pas parvenu à écraser les taux d’intérêt.