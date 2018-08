Baron Haussmann : « Paris embellie, Paris agrandie, Paris assainie »

Georges-Eugène Haussmann est né le 27 mars 1809 et est mort le 11 janvier 1891. Sa carrière administrative le mène, en 1853, sur la route de Napoléon III qui le nomme préfet de Seine de 1853 à 1870. Il s’occupe de la réorganisation urbaine de Paris, cette fameuse campagne qu’il modifie à plus de 60%. Il est célèbre pour le culte de l’axe et l’esthétique de ses immeubles.

Atlantico : Georges-Eugène Haussmann, vous êtes né et mort à Paris. Normal, pour quelqu’un qui aura tant contribué à changer le visage de la capitale.

Georges-Eugène Haussmann : A vrai dire, je suis né à Paris oui, mais dès mes deux ans, mes parents m’ont fait envoyer à la campagne, à Chaville, du côté de Versailles.

Ma santé d’enfant était fragile, avec des symptômes de tuberculose. Il ne faisait pas bon vivre à Paris pour les enfants à cette époque, vous savez. Le taux de mortalité infantile atteignait des sommets. Si je vous disais que sur sept petits-enfants, six pouvaient mourir dans l’année, vous ne me croiriez pas. En vérité, Paris n’était absolument pas un lieu où faire grandir des enfants et ceux-ci étaient généralement envoyés en nourrice, à la campagne. Ce n’était d’ailleurs pas forcément un meilleur traitement pour eux.

Mais vous, vous êtes baron, vous n’êtes pas né n’importe où. La famille Haussmann était une famille de notables et vous avez eu un parcours plutôt privilégié.

Georges-Eugène Haussmann : Moi, j’ai eu plus de chance c’est vrai, mes grands-parents vivaient près de Versailles. Mon grand-père vivait bien. Il avait, avec ses frères, monté une manufacture de textiles imprimés, qui ont été très en vogue à la fin du XVIIIème siècle. Ses frères aimaient trop l’Alsace, ils ont envoyé mon grand-père à Versailles, pour gérer le dépôt de toiles qu’ils fournissaient à la cour et les affaires ont continué de bien marcher pendant l’Empire. Mon grand-père avait obtenu une place de commissaire au Directoire. Mais attention, nous ne faisions pas partie du monde des nobles.

Mes grands parents étaient d’ailleurs bonapartistes, mais ouverts d’esprits. A la fin de l’Empire, ils ont senti que le vent commençait à tourner et m’ont envoyé dans une des meilleures pensions de l’Ancien Régime, celle des Oratoriens, dans le même style que les Jésuites, l’éducation à la religion était très présente, mais on découvrait plein d’autres disciplines, de l’astronomie à la botanique. Je dois dire que les études m’intéressaient.

Henri IV, lycée Condorcet, licence et doctorat de droit. C’est un parcours brillant, on ne peut pas dire que vous soyez un produit hors-système… Si l ‘ENA avait existé, vous y seriez passé.

Georges-Eugène Haussmann : C’était assez classique, comme cursus en somme. Mais hors-système, on ne peut pas dire ça. Car le système à mon époque, voyez-vous, il n’était pas très stable. Pendant mes études, les royalistes étaient revenus, Charles X était au pouvoir, avec une monarchie très fermée. Nous étions protestants, portant un nom à consonance très germanique et je ne suis allé vers le droit que par dépit. A cause de mes parents et grands-parents bonapartistes, je ne pouvais prétendre à intégrer l’armée ou encore la haute fonction publique. Restait le droit et peut-être qu’une carrière de notaire m’aurait plu.