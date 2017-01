Adieux de Barack Obama : les Etats-Unis face au lourd prix politique de l’échec du “Yes We Can” (malgré un bilan pratique défendable)

Atlantico : La campagne de Barack Obama, dont le slogan était "Yes we can" avait suscité un espoir d'une ampleur inédite au sein de la société américaine post crise économique de 2008. Promesse de renouvellement de la classe politique, de progrès économiques et sociaux, de réforme d'une finance responsable de maux importants... Alors qu'il vient de prononcer ses discours de fin de mandat, quel bilan peut-on faire aujourd'hui de l'action de Barack Obama ? Peut-on dire aujourd'hui, alors que Donald Trump a été élu, que l'espoir qu'il avait réussi à incarner est un espoir déçu 8 ans plus tard ?

Yannick Mireur : L’élection d’Obama restera comme une date historique, autant parce qu’il est le premier président de couleur que par le souffle qui a accompagné sa candidature. Ce souffle a puisé dans les réflexions sur l’américanité qui infusent ses deux ouvrages. Il ne faut pas sous-estimer la valeur de ce travail sur lui-même et sur le sens de la nation américaine. Cela fait de lui un homme politique exceptionnel, comme Theodore Roosevelt par exemple, dont il s’est inspiré en certaines occasions. La déception est donc à la mesure du souffle qui l’a porté au pouvoir. L’élection de Trump signe donc une amère défaite pour Obama, car la singularité du nouveau président témoigne de l’échec à ressouder la société américaine qui animait le message "yes we can". Plus qu’une défaite électorale, c’est la promesse de l’aube Obama, si l’on peut dire, qui échoue dans cette élection assez rocambolesque.

Avec Trump, c’est l’Amérique dépositaire de l’esprit américain des origines qui prend les rênes - ou les reprend - pour rendre à l’Amérique sa grandeur (" Make America Great Again "). Le profil des hommes de Trump, le secrétaire au Commerce Ross, le secrétaire à la Défense Mattis, le directeur national du Renseignement Coats, Rex Tillerson et d’autres, est révélateur. Business (c’est-à-dire travail) et patrie, en quelque sorte, qui sont en deux mots l’âme de l’Amérique WASP dont les couches populaires sont anxieuses devant les chamboulements de la mondialisation et l’évolution démographique du pays. L’universitaire Samuel Huntington avait tiré le signal d’alarme sur ce dernier point en soulignant l’impact culturel de l’hispanisation, tandis que le monde ouvrier s’est détourné d’une gauche progressiste qui l’a délaissé au profit des minorités et du politiquement correct, tout en n’affrontant pas les causes du déclassement qui le voit s’étioler. Cela explique la diabolisation du libre-échange. Or Obama en a épousé le principe - comme ses prédécesseurs – prêtant le flanc aux accusations d’impéritie économique et d’alourdissement du rôle de l’Etat avec la couverture maladie universelle, l’Obamacare. Pour autant, ce qui est un prétendu "retour aux sources" est trompeur car la dernière chose dont Trump dispose, c’est un blanc-seing moral. Non seulement le parti républicain ne l’a pas soutenu, mais Hillary Clinton a une large avance dans le vote populaire. Son ascension exacerbe les tensions dans la société américaine qu’Obama avait souhaité apaiser. Trump les exacerbe et il en est en même temps le produit. Cela pointe vers l’échec numéro un d’Obama, qui a précipité dans la désillusion son slogan et l’espoir des Américains de voir s’éteindre les feux de la division : la réforme politique. Les Etats-Unis ressortent de huit années d’Obama encore plus divisés qu’ils n’étaient après le mandat Bush.