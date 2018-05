Bal (tragique ?) des opposants : un an après la présidentielle, qui a quoi à prouver dans le match de l’Emission politique ? Les enjeux de chacun des participants en fonction en grand public d’une part et sur leur cœur de cible d’autre part

Atlantico : Christophe Castaner (La République en marche), Olivier Faure (Parti socialiste), Marine Le Pen (Front national), Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) et Laurent Wauquiez (Les Républicains) seront les invités de France 2 en cette soirée du 17 mai, pour analyser le bilan de la 1ere année du quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour chacune des personnalités présentes, quels seront les enjeux d'une telle émission, aussi bien en ce qui concerne leur cœur de cible que pour le grand public ?

Christophe Boutin : Vous avez raison de le signaler, l’exercice est difficile pour les cinq intervenants, qui ont tous, à des degrés divers, un double message à envoyer.

Le premier s’adresse bien sûr à tous les Français, et portera sur leur analyse de la politique menée sous la direction - très effective - du Président de la République depuis le début de son mandat. Mais le second message qu’ils auront à envoyer d’adressera lui aux électeurs, voire aux militants ou aux élus des partis qu’ils dirigent. Or les deux publics peuvent parfois avoir des attentes contradictoires : en durcissant par exemple son discours on peut, si le parti que l’on mène affiche une cohésion certaine, plaire à son électorat, mais l’on écartera sans doute d’autres électeurs potentiels qui auraient pu être séduits par un discours plus modéré ; si l’on adopte au contraire ce discours plus modéré, on lassera certains militants et l’on créera, ou renforcera, des divisions internes.

L’exercice de jeudi soir est rendu plus difficile encore à cause du format de l’émission. Si l’on en croit ce qui est paru dans la presse, on a en effet retenu, à la suite des pressions de LaREM, un jeu de questions-réponses aux cinq personnalités politiques présentes. Il est vrai qu’avec cinq intervenants – mais TF1 n’en avait initialement retenu que quatre, écartant Olivier Faure -, les choses étaient délicates à organiser, mais ce format, très proche de celui utilisé entre candidats à des élections, et qui empêche ou au moins limite les accrochages directs entre politiques en éliminant les dialogues, favorise aussi celui des participants qui dispose des dossiers les plus complets, des « derniers chiffres » – et donc plutôt le représentant de l’équipe au pouvoir, il est vrai seul contre quatre.

Laurent Wauquiez (Les Républicains).

Christophe Boutin : Pour Laurent Wauquiez l’enjeu reste finalement le même que celui qui était le sien lors de L’émission politique dont il avait été l’invité unique : devenir enfin un leader politique majeur en apparaissant comme le chef de file incontesté et incontestable de l’opposition de droite à Emmanuel Macron. Cela, Wauquiez, très fragilisé par de récents sondages qui ne lui accordent par exemple que 8% des voix en cas de présidentielle, en a aujourd’hui absolument besoin, autant en en externe, pour attirer vers lui de nouveaux électeurs, qu’en interne, pour s’imposer au sein même de son parti. Il est en effet sans nul doute, des cinq intervenants, le chef de parti le plus fragilisé en cette mi-mai 2018, car il fait face à l’opposition interne de Valérie Pécresse et à la fronde de toute une partie des anciens caciques de l’UMP – de ceux du moins qui sont encore chez LR – et qui tous lui reprochent d’être trop à droite.