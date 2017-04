"Bajazet" : éternellement humain, très profond, merveilleusement écrit, mais un peu long...

THEATRE

Bajazet

de Jean Racine

mise en scène: Eric Ruf

avec la troupe de la Comédie-Française

INFORMATIONS

Comédie-Française

Théâtre du Vieux-Colombier

21 rue du Vieux-Colombier

75006 Paris

Jusqu'au 7mai

Réservations: 0144581515

www.comedie-francaise.fr

THEME

Je ne vous raconterai pas l'histoire parce qu'elle est vraiment très compliquée. Je rappellerai seulement que ça se passe au sérail, à Constantinople, en plein 17°siècle, et que Bajazet et Atalide vont payer de leur vie, chacun à sa manière, le fait d'avoir voulu être dignes de l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre depuis toujours.

POINTS FORTS

1 La grâce de la langue racinienne (cf plus bas).

2 La force des sentiments, dans la complexité des êtres. Il y a du Shakespeare chez Racine.

3 La mise en scène, le décor et la scénographie, extrêmement sobres.

Un décor d'armoires astucieusement accumulées et disposées, et autour desquelles s'effectuent tous les déplacements, ce qui rend bien l'impression d'enfermement du sérail, accentuée encore par un jeu de lumières très contrastées.

Les robes des femmes, d'une pureté de vestales.

Le choix de ne pas faire "déclamer" le texte de Racine, ce qui permet d'en apprécier, bien mieux, toute la force.

4 L'interprétation de Clotilde de Bayser, dans le rôle de Roxane, l'ancienne esclave devenue Sultane, amoureuse malheureuse de Bajazet dont elle a le sort entre les mains.

Elle est admirable de simplicité, d' humanité. Elle est dans la vie, dans notre vie. Elle réussit à créer une réaction d'empathie en sa faveur et à s'imposer, finalement, comme le personnage le plus attachant de la pièce, ce qui ne devait pas être dans les intentions de Racine...

POINTS FAIBLES

1 Ce n'est pas, et de loin, la meilleure pièce de Racine. On se perd souvent dans les méandres de l'histoire.

2 La mise en route est beaucoup trop longue. La pièce gagnerait a être raccourcie d'1/2 heure pour ne plus durer q'1h1/2.

3 La distribution est inégale, tout le monde n'ayant pas la même simplicité dans l'appropriation du langage racinien.

EN DEUX MOTS

Qui seront trois:

1 Comment ne pas être sensible, plus encore aujourd'hui, probablement, qu'au 17°siècle, au contraste virulent qu'il y a très souvent chez Racine entre la violence dévastatrice des sentiments et des egos et la grâce aérienne des mots et de la langue ?

2 Honneur à Eric Ruf, comédien, metteur en scène, et actuel Administrateur Général de la Comédie-Française, d'avoir eu le panache de se risquer dans cette mise en scène.

Pari en grande partie gagné, en ce qu'il a su exprimer avec beaucoup de simplicité la dimension à la fois tragique et universelle du théâtre racinien.