Baisses d'impôts, le retour imposé par l'Elysée contre Matignon : les coulisses d'un couac

Le week end a été agité. Entre l’Elysée, Matignon, Bercy et Aix en Provence ou Bruno Le Maire a essuyé la colère des économistes et des chefs d’entreprise, le téléphone a un peu chauffé. Au point d’obliger l’Elysée à revenir sur le programme très prudent tel qu‘il avait été développé par le Premier ministre.

Résultats de ces conciliabules, la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des français et la suppression de l’ISF sur les valeurs mobilières seront bien lancées dès l’année prochaine, alors qu’on les avait remises à beaucoup plus tard.

Reste à trouver le financement pour respecter l’engagement de ramener le défi à 3% dès cette fin d’année.

On ne peut pas dire que la semaine passée ait été bien vécue par les électeurs d’Emmanuel Macron. Ils avaient été surpris et déçus par le président qui assumait et voulait qu’on sache les vraies raisons.

On est quand même allé de couac en couac dans cette affaire. Les premiers du quinquennat. Et on ne peut pas dire que la séquence vécue la semaine dernière ait été bonne pour l’exécutif. Le discours du président de la République devant le Congrès à Versailles a été mal reçu. Pour beaucoup, il était trop long, trop mou, trop compliqué et trop difficile à suivre. Bref, il ne laissera pas une grande trace dans l’encyclopédie des discours présidentiels.

Les jeunes députés du mouvement En Marche ont été, eux aussi déçus. Ils connaissaient un Macron disert et attentif, joyeux et séducteur. Ils ne l’ont pas retrouvé et ont mis cela sur le compte du sérieux nécessaire quand on est à Versailles.

Le problème pour l’exécutif, c’est que le discours de politique générale a peut-être été mieux reçu par les jeunes députés, mais il a suscité une vraie inquiétude parmi les hommes d’entreprise.

Certes, Edouard Philippe a parlé de ce qui préoccupe les français (la cuisine : le prix des montures de lunettes ou celui des cigarettes) mais on a surtout retenu que le Premier ministre allait reporter la plupart des grandes réformes qui ont été annoncées pendant la campagne. La suppression de la taxe d’habitation, la transformation du CICE en baisse de charges, la réforme fiscale créant une flat-tax, la suppression de l’ISF, la création d’un impôt unique de 30%, etc... Tout était donc reporté, retardé, alors que pendant la campagne, le candidat Macron nous jurait qu’il fallait aller très vite. Donc, tout est remis à plus tard. Tout sauf la décision de relever la CSG. L’annonce est mal passée.

Les milieux d’affaires n’ont pas aimé du tout cette séquence présidentielle, les chefs d’entreprise, les investisseurs étrangers étaient ramenés quelques années en arrière avec nos anciens présidents. Ils annoncent monts et merveilles, des promesses par camions entiers et puis dès qu’ils sont élus, on s’aperçoit que le camion ne rentre pas dans la cour de l’Elysée.