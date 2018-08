Baisse poussive des chiffres du chômage : le reflet d’un agenda de réformes gouvernemental trop timide

Philippe Crevel : Après la dégradation du 1er trimestre (+0,3 point), le taux de chômage a baissé au cours du deuxième trimestre 2018 de 0,1 point. Il s’est ainsi établi à 9,1 % de la population active. Sur un an, il a baissé de 0,3 point.

Le taux de chômage a également diminué de 0,2 point sur le trimestre (après +0,3 point au premier trimestre). Il est désormais de 8,7 % de la population active.

Ce résultat peut apparaître décevant au regard des réformes entreprises et au regard des performances enregistrées par nos voisins. Plusieurs Etats dont l’Allemagne, les Pays-Bas, la République tchèque ou l’Autriche sont en situation de plein emploi. Mais, cette petite baisse de 0,2 point du taux de chômage traduit assez bien la situation française. En effet, l’économie française souffre d’atonie avec une croissance de 0,2 % pour chacun des deux premiers trimestres. Par ailleurs, les entreprises éprouvent de plus en plus de difficulté à trouver sur le marché du travail des profils adaptés aux postes à pourvoir. Pour certains experts, le taux de chômage structurel de la France serait très élevé. Il se situerait autour de 8,5 %. De ce fait, la résorption du chômage de masse que connaît notre pays ne peut être que très lente. Avec une légère accélération de la croissance attendue pour le deuxième semestre, sous réserve qu’aucune catastrophe ne survienne (guerre commerciale, problèmes financiers en Italie, dérapage au niveau du Brexit), le chômage pourrait baisser de 0,2 à 0,3 point d’ici la fin de 2018 ce qui laissera la France très au-dessus de la moyenne de la zone euro (8,3 % au mois de juillet dernier).

L'agenda de réformes du gouvernement peut-il être en mesure de compenser le ralentissement de la croissance observé en 2018 ?

Par nature, les réformes structurelles mettent du temps à porter leurs effets. Il faut attendre entre 18 mois et 36 mois. De ce fait, il ne faut pas s’attendre de miracles pour le second semestre. Par ailleurs, les ordonnances travail même si elles comportent quelques avancées ne révolutionnent pas notre droit au point de créer un véritable choc d’offre.