Avoir la forme grâce à la psychologie : 6 nouveaux trucs reperés par la recherche

Atlantico : Brian Wansink, un chercheur à l'Université de Cornell a publié six règles issues de ses observations sur les modes de consommation des américains. Il faut selon lui, cacher les sucreries et sortir les fruits, ne dresser qu'une assiette et laisser le reste d'un plat à la cuisine, se lever pour aller se resservir, réfléchir avant de se servir au buffet et ne pas s'y jeter, manger lentement, attendre d'être rassasié par un aliment et manger seul plus souvent. D'après ces six règles, quel regard portez-vous sur ces recommandations ?

Vous paraissent-elles pertinentes ?

Catherine Grangeard : Il dit que l’on est esclave du contexte. Retourner ce constat permet de se faciliter la vie. Le raisonnement est très juste.

Effectivement, si voir des choses suscite l’envie, autant voir ce qui est bon pour la santé, ce qui aide à réguler le poids.

Quand on a très faim, on est moins en mesure de réfléchir à ce que l’on devrait choisir, aussi est-il conseillé de se « couper l’appétit » avec une collation, une sorte de coupe faim, pour éviter d’arriver à un point de rupture de réflexion, etc.

Je ne peux contredire ces éléments. En revanche, la raison gouverne-t-elle vraiment tout ?

Est-ce aussi simple ?

De nombreuses personnes peuvent témoigner que des circonstances internes viennent parfois compliquer l’attitude raisonnable.

L’envie de se faire plaisir parce que le moral n’est pas au beau fixe, le besoin de compensation face à des contrariétés, des déconvenues, etc. Qui n’en a jamais fait l’expérience ?

Aussi, ces règles que Brian Wansink énonce sont à la fois fort pertinentes, disons en général et parfois tout à fait à côté de la plaque. Au fond, si une personne va à peu près bien, si elle n’est pas débordée par ses affects ou par des soucis, ces règles peuvent sembler faciles à suivre. Mais, dans le cas inverse, je doute fort que cela puisse servir de rempart bien longtemps…

Il explique que nous ne mangeons pas seulement quand nous avons faim. Il est donc très facile de ne pas faire attention à comment on se nourrit en utilisant des assiettes inadaptées. Quelle est l'importance du contexte autour de la nourriture ? Quelles sont les astuces psychologiques que l'on peut utiliser pour ne pas prendre trop de poids ?

Le contexte a une réelle importance, c’est une évidence. C’est bien pour cela que la publicité existe ! Associer dans les publicités des images désirables à un produit rend le produit lui-même désirable. Il suffirait de se l’acheter pour mieux vivre !

On voit la manipulation, on appelle aussi cela « propagande ».

Donc, dans un cercle vertueux, également, c’est agissant.

Pour s’éviter l’envie, ne pas mettre sous le nez le produit dont on essaie de se passer. C’est valable pour tout, cigarettes, alcool, nourriture ou jeux vidéo, etc.

Ces astuces comportementales sont-elles pour autant suffisantes ?