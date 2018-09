Vous avez aimé la Gay Pride ? Vous adorerez la Vegan Pride !

Ils vont défiler brandissant des concombres. Tenant un bouquet de carottes dans l'autre main. Avec un chapelet d'ail autour du cou en guise de collier de perles. Ça s'appelle la "Veggie Pride" (c'est de l'américain, car tout vient de là-bas).

Traduisons en français : une "marche des fiertés vegan". Car le vegan est fier ce qui ne l'empêche pas d'être con.

On a beaucoup dit que les militants vegans s'attaquaient aux boucheries. Mais on a oublié un peu qu'ils s'en prenaient aussi aux fromageries, les vaches, les chèvres, les brebis n'étant pas consentantes pour qu'on prenne leur lait. Reste bien-sûr le lait maternel. Mais va donc savoir si la femme n'est pas également un animal…

Abondance de connerie ne nuisant jamais, il ne nous est pas interdit d'imaginer d'autres marches des fiertés. Une "Muslim Pride" avec devant des cohortes de burqas, de burkinis, de hijabs, de niqabs. Et à l'arrière des hommes pour surveiller que ces braves militantes marchent au doigt et à la baguette.

D'autres exemples. Une "Paysans Pride" avec des éleveurs montrant fièrement leur bétail et criant "à l'abattoir !". Une "Fromagers Pride". Et l'on verra des crémiers et des crémières balancer leurs reblochons et leurs mottes de beurres, à la gueule des vegans venus contre-manifester.

Et le clou -le comble de l'horreur donc- sera constitué par une "Bouchers Pride". Ces tueurs ensanglantés brandiront des têtes de veaux et des guirlandes de boudins. Et ils chanteront à tue-tête "Le tango des bouchers de la Villette" de Boris Vian : "faut que ça saigne !".

J'ai également imaginé une "Jewish Pride". Mais les rabbins consultés m'en ont dissuadé en m'expliquant que les Juifs étaient fiers tous les jours que Yahvé fait. Tout cela me direz-vous n'est pas très sérieux. Mais est-ce qu'une "Vegan Pride" c'est sérieux ?