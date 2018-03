"Les Aventures de Tom Sawyer" : Une bouffée de bonheur pour petits et grands

SPECTACLES/COMEDIE MUSICALE

Les Aventures de Tom Sawyer

D’après le roman de Mark Twain

Livret et paroles : Ludovic-Alexandre Vidal

Musique : Julien Salvia

Mise en scène de David Rozen

Avec Jimmy Costa-Savelli, Megan Bonsard, Harry Hamaoui…

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THÈME

1848, sur les bords du Mississipi.

Tom Sawyer, jeune orphelin rebelle et anticonformiste, est élevé avec son frère par leur tante Polly. Il découvre les bonheurs de l’amitié avec Huckelberry Finn et ceux de l’amour avec Becky Thatcher, deux enfants de son âge. Une nuit, par hasard, il assiste à un meurtre. Courageusement, il sauvera de la pendaison l’innocent Muff Potter et confondra Joe l’Indien, le vrai coupable.

POINTS FORTS

1- Depuis qu’il a été racheté par le groupe hollandais Stage Entertainment, le Théâtre Mogador est entièrement dévolu aux grandes comédies musicales comme les aiment et les réussissent si bien les Anglo-Saxons. Une programmation particulièrement appropriée puisque cette salle a été construite d’après les plans du Palace Theatre de Londres. « Grease » y triomphe actuellement et « Chicago » est déjà annoncé pour la saison prochaine. À des horaires différents, le Mogador ouvre ses portes à des productions extérieures. Être admis dans ce temple du musical a donc valeur de label. « Les Aventures de Tom Sawyer » ne déméritent pas. Loin de là !

2- Cette production s’adresse à toute la famille, et toutes les familles devraient y trouver leur compte. Le sujet, adapté d’un des romans les plus populaires de Mark Twain, est avant tout une très bonne histoire, prenante, habilement construite, avec du suspens et un nœud dramatique qui va permettre aux différents personnages de révéler leur vraie nature, assez différente de leur image extérieure.

3- Après le cinéma, la télévision, la bande dessinée et le dessin animé, Tom Sawyer devient le héros d’une comédie musicale, et indéniablement le chant et la danse vont bien à ce petit garçon épris de liberté, brave et généreux. Il est vrai que le spectacle de Ludovic-Alexandre Vidal (pour les textes) et de Julien Salvia (pour la musique) est soigneusement écrit et vivement mis en scène.

4- Onze interprètes se partagent tous les rôles et forment une troupe soudée, énergique. Leur bonheur d’être en scène est communicatif. Mention spéciale à la très jolie voix de Marion Préïté en Tante Polly. Dans le rôle de Huckelberry Finn, un jeune homme très doué, Harry Mamaoui. Un nom à retenir et un talent à suivre.

POINTS FAIBLES

Certains éléments de décor paraissent petits dans la cage de scène du Mogador, habitué à accueillir des productions plus volumineuses.

EN DEUX MOTS...

Après Oliver Twist, Mowgli ou Peter Pan, Tom Sawyer, autre figure emblématique de la littérature pour la jeunesse, devient le sujet d’une comédie musicale et familiale. Un spectacle coloré et bien mené, qui enthousiasme les enfants et ravit les parents, heureux de retrouver l’un des héros de leurs tendres années.

UN EXTRAIT

Tom Sawyer : « Ça ne sert à rien d’être sage, si c’est pour vivre à moitié ! »

L’AUTEUR

Mark Twain, de son vrai nom Samuel Langhorne Clemens, est un écrivain, essayiste et humoriste américain né en 1835 dans le Missouri. Il est l’un des premiers auteurs à utiliser la langue parlée authentique des États du Sud et de l’Ouest, et devient célèbre grâce à ses deux romans « Les Aventures de Tom Sawyer » et « Les Aventures de Huckleberry Finn ». À propos de ce dernier, Hemingway déclara : « Toute la littérature américaine moderne descend de ce livre de Mark Twain. C'est le meilleur livre que nous ayons eu. Tout ce qui s'est écrit en Amérique vient de là. » Twain est aussi l’auteur du célèbre « Le Prince et le pauvre », autre grand classique de la littérature jeunesse. Il meurt dans le Connecticut en 1910.