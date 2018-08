Quel avenir pour les démocraties occidentales quand seule 50% de la population parvient à gagner plus que ses parents, contre 90% de ceux nés dans les années 40 ?

Atlantico : Dans un article publié par le Washington Post, l'éditorialiste Robert Samuelson revient sur les travaux d'économistes de Harvard, Stanford et de Berkeley montrant que, si l’ascension sociale des natifs des années 40 était une réalité pour 90% de la population, ce chiffre ne cesse de baisser pour atteindre un niveau proche de 50% aujourd’hui. Les enfants parviennent de plus en plus difficilement à dépasser le niveau des revenus de leurs parents. Comment traduire cette réalité économique en termes politiques, en quoi cette tendance peut-elle expliquer les bouleversements politiques connus lors de ces dernières années ?

Christophe Bouillaud : Cette évolution est la conséquence inévitable d’une économie qui se transforme moins vite et moins positivement que dans les années fastes de l’après-guerre, et qui, en plus, doit affronter les conséquences des choix erronés ou risqués des générations précédentes (par exemple, le coût du démantèlement des centrales nucléaires en France).

La difficulté grandissante des enfants au fil des décennies à dépasser le niveau économique de leurs parents est donc un effet de structure, mais il est probable qu’il ne soit pas vécu ainsi par les individus concernés. Et même d’ailleurs, s’ils savent qu’ils sont victimes d’un effet de structure, je doute que les personnes concernées en soient consolées en quoi que ce soit. En effet, cette absence de mobilité ascendante, correspondant à une stagnation ou à une baisse des revenus, ne peut que diffuser un état d’esprit pessimiste, ou même rancunier, dans la société. Celui-ci finit par être exploité par des forces politiques émergentes qui promettent de remettre les choses en bon ordre, de « rendre sa grandeur à l’Amérique » pour prendre l’exemple américain. La mobilité ascendante des groupes issus des immigrés les plus pauvres peut aussi être mal vécue par ceux qui descendent.

Cet effet radicalisant du déclassement d’un groupe social n’est en fait pas nouveau : le « poujadisme » des années 1950 était déjà largement lié à une telle crise statutaire. Ce qui est nouveau, c’est la largeur des groupes sociaux concernés désormais.

Joël Hellier : Les évolutions de revenu qui sont à la base de vos remarques se sont faites en deux temps. Dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, ce sont principalement les personnes faiblement qualifiées des classes populaires qui ont connu des diminutions de revenu (aux Etats Unis et en Grande Bretagne) ou une montée du chômage (en Europe continentale de l’Ouest). Puis, à partir du milieu des années quatre-vingt-dix aux USA et un peu plus tard pour une grande partie des autres pays avancés, ce sont les classes moyennes qui ont été particulièrement touchées, avec une stagnation et même des baisses de revenu. Ce phénomène est ce que les économistes appellent la « polarisation du marché du travail », où les revenus et qualifications les plus faibles connaissent une légère amélioration (sans toutefois rattraper les pertes précédentes), les revenus les plus hauts (top-10% et surtout top-1%) une forte croissance, alors que les travailleurs intermédiaires, c’est à dire les classes moyennes, voient leur situation se dégrader. En combinant ces deux phases on voit clairement que la détérioration de la situation touche maintenant une majorité de ceux qui travaillent, particulièrement aux Etats Unis. Enfin, la forte diminution de l’ascension des revenus d’une génération à l’autre se fonde sur deux évolutions. D’une part, la baisse très sensible de la croissance du revenu moyen (revenu par habitant) dans les pays avancés depuis les années soixante qui diminue la probabilité de faire mieux que ses parents ; d’autre part, la captation par une très faible partie de la population (top 10% et, encore plus nettement, top 1%) de la quasi-totalité de cette croissance.

Or, dans une démocratie, lorsque la majorité s’appauvrit, cela ne présage rien de bon. Depuis Platon et Aristote, on sait qu’une population en colère est perméable aux discours démagogiques et peut élire ceux qui la portent. On a peut-être oublié que la montée des fascismes dans les années trente s’est nourrie de l’appauvrissement des classes moyennes lié à la grande crise. D’une certaine façon, un appauvrissement pérenne d’une majorité de la population et une forte montée des inégalités est incompatible avec la démocratie. D’une part parce que la majorité qui s’appauvrit tend à rejeter le système et les élites économiques. D’autre part parce qu’une trop grande inégalité est contradictoire avec le fondement même de la démocratie : la liberté dans l’égalité des droits. La montée des inégalités économiques et la reproduction familiale des élites s’opposent à l’égalité des droits.