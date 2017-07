Avec Trump, le dollar s’effondre. Conséquence : l’euro n‘a jamais été aussi cher depuis deux ans

Jamais, la parité entre l’euro et le dollar dont les économistes rêvaient et que certains prévisionnistes n'annonçaient, jamais, cette parité n’a été aussi loin.

L’euro vaut désormais entre 1,16 dollars et 1,17 dollars. Il faut revenir plus de deux ans en arrière pour retrouver un tel niveau.

L’explication est comme toujours simple et compliquée.

Disons que l’euro est fort parce que le dollar est faible. Mais pas seulement, l’euro est fort parce que la monnaie européenne le mérite.

1e Le dollar est faible, parce qu’il est épuisé par les tergiversations du président Donald Trump. La valeur d’une monnaie dépend du degré de confiance que les agents économiques mettent dans le système de production et dans la stratégie d'un Etat ou d'une zone monétaire. Les agents économiques mondiaux ont assez peu confiance en Donald Trump pour conduire une stratégie gagnante. D’abord, aucune de ses promesses électorales n’a pu voir le jour à cette heure-ci. Du coup, son indice de popularité s’est effondré.

Il n’a même pas réussi à sortir les réformes fiscales qui auraient permis de booster la machine.

Quant à l'organisation du travail présidentiel, il laisse très dubitatif tous les observateurs. La semaine dernière, l'annonce de la démission du porte parole du président américain Sean Slicer a encore accentué le repli du dollar US. Ce type de décision, ajoutée aux différents Tweets qui sortent de la Maison Blanche sans beaucoup de cohérence, alimente les inquiétudes sur les dysfonctionnements, alors même qu'il n’y a pas d’informations économiques majeures. Le dollar souffre de toutes les nouvelles. Des soupçons qui pèsent sur la famille Trump, aux différentes procédures dans lesquelles il pourrait être enferré, en passant par les échecs successifs de discussions avec le Sénat pour revenir sur les réformes Obama. En fait, Trump n’a pas de majorité solide et sa notoriété s’effrite.

Le seul élément de solidité réside à la banque centrale où la présidente retarde le moment de l'atterrissage en douceur dans un paysage monétaire plus normal avec des vrais taux, une vraie création monétaire fondée sur la croissance de richesse et pas sur un rachat de créances pourries.

Cette pression sur le dollar chasse automatiquement les capitaux sur d’autres monnaies et principalement l’euro.

2e Mais l’euro remonte aussi parce qu’il le mérite. Globalement, l’Union européenne autour de l’euro est sortie de la crise et reprend un peu de croissance et d’activité. Certains pays, dont la France, sont à la traine, mais ça devrait s’arranger. La gouvernance française a donné des garanties qu'elle allait restaurer des structures compétitives. Et quand Emmanuel Macron ou son Premier ministre oublient les projets ou les promesses électorales, la chancelière allemande et le président de la BCE rappellent au président français qu'il n'a pas forcement intérêt à sortir des clous qu’il a lui même plantés.