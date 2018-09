Avec ou sans accord, le Brexit va réussir ET transformer le Royaume-Uni en paradis fiscal. Un ex-Européen convaincu explique pourquoi

Marc Roche est l’ancien correspondant du Monde à Londres, chroniqueur dans différents magazines dont Le Point. Il est né à Bruxelles, empreint d‘une culture française, a vécu l’essentiel de sa vie professionnelle au Royaume-Uni. Marc Roche a été toute sa vie un europhile de cœur et de raison. Un militant de l’Union européenne. Au moment du referendum sur le Brexit, il était farouchement contre.

Aujourd’hui, dans un livre publié chez Albin Michel, il explique qu‘il s’est sans doute trompé. Apres enquête, analyse, ce Belge francophone considère que le Brexit est inéluctable et qu’il va réussir à redresser le Royaume-Uni, il ajoute que les Européens qui annoncent l’apocalypse pour les Anglais n’ont rien compris aux ressorts profonds qui les ont amené à cette décision historique.

Et pour être cohérent avec ses propos, il a demandé et obtenu la nationalité britannique de façon à vivre et profiter au plus près de la « restauration de l’empire britannique".

Il y a beaucoup d‘intelligence dans son analyse. Il y a aussi beaucoup de cynisme. Enormément de cynisme. Sous cet angle, le livre est très British.

L’analyse de Marc Roche s’articule autour de trois axes.

1er axe, le vote démocratique pour le Brexit a été celui des citoyens anglais déclassés par les effets d’une mondialisation et menacés dans leur mode de vie par l’immigration des populations en provenance principalement des pays de l’est. Le Brexit a été voulu par les pauvres et par les victimes des inégalités structurelles de la société britannique qui n’ont fait que s’aggraver. C’est donc un vote populiste défendu par des leaders politiques qui ont profité de cette situation douloureuse pour abuser de promesses démagogiques.

2e axe, le Brexit se fera contre toutes les prévisions des leaders pro européens parce que le Brexit a apporté au peuple britannique la conviction que la Grande Bretagne avait dans son ADN, les moyens de s’en sortir en retrouvant sa souveraineté politique et en s’affranchissant des contraintes de Bruxelles. Pour Marc Roche, le peuple pro Brexit s’est évidemment trompé sur le court terme. Le Brexit ne va pas apporter de solutions miracles et immédiates. Au contraire, la rupture va être compliquée à gérer. Les leaders partisans du hard Brexit n‘ont pas dit la vérité, parce qu’ils ne la connaissaient pas et que leur principale motivation était d’accéder au pouvoir. Or le Brexit va créer une période de désorganisation assez complexe avec des effets économiques négatifs mais sans doute pas catastrophiques. Selon Marc Roche, ça va être effectivement très anxiogène. Mais on parviendra à des accords un peu tordus et hypocrites pour faire passer la pilule du divorce et éviter le chaos.

3e axe, Marc Roche prétend qu’après une période de 5 ou 10 ans où l’Angleterre va vivre dans les travaux de l’après Brexit, l’Angleterre sortira puissante et forte comme jamais elle ne l’a été. Pour trois raisons.