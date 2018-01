S’il y avait 3 choses à changer en France pour que 2018 soit enfin l’année de l’avènement d’un nouveau monde, lesquelles seraient-elles ?

L'unique voeu de Bertrand Vergely

Bertrand Vergely : pour 2018, demandons une simple minute de silence

Bertrand Vergely : Parmi les choses à changer je n’e vois qu’une qui serait un vrai changement si on le faisait et notamment si on le rendait obligatoire dans les écoles dès le plus jeune âge le matin et le soir : fermer les yeux et respirer dix fois à partir du ventre. Cela ne semble rien. Cela change tout.

Nous vivons dans un monde extrêmement stressant du fait d’une masse considérable de sollicitations diverses, de demandes multiples, de pressions insistantes, d’informations totalement inutiles ou carrément anxiogènes.

Si bien que nous ne savons plus penser. Nous ne savons plus écouter les mots ni nos mots. Nous ne savons que répéter des idées toutes faites à toute vitesse. Mettons nous à respirer en plaçant notre pensée dans le ventre. On fait baisser le rythme cardiaque. En une fraction de seconde on passe à un autre niveau : celui de la présence. On sent notre présence. On sent la présence d’autrui. On sent la présence du monde. Avec soi, avec autrui, avec le monde on forme une grande communauté de présence. Ouverture qui va loin.

Qui dit présence dit le fait inouï que, soudain, il y a quelque chose qui se présente. On touche là au fait primordial de la création du monde et de son apparition. On touche là au fait primordial de la vie et de son apparition. On touche là au fait primordial de notre propre apparition dans le monde.

Tous ceux qui font l’expérience de fermer les yeux et de respirer à partir du ventre le confirment. Dès que l’on respire ainsi, on ressent une énergie monter dans notre être. On se ressource. Rien d’étonnant à cela. On est en contact avec les forces primordiales de la vie.

Ce n’est pas de la méditation, mais cela peut y conduire, méditer voulant dire que l’on fait rentrer en soi la pensée et, derrière elle, l’attention à la vie. Ce n’est pas non plus de la « pleine conscience », cette idée relevant du leurre et de l’utopie. Qui peut dire qu’il est en pleine conscience ? En revanche, cela permet de stopper le ponde et de remettre les pendules à l’heure.

On parle de sauver la planète et de lutter contre la pollution. Personne ne parle de lutter contre la pollution mentale. Or, n’est-ce pas elle qui est à l‘origine de toutes les pollutions ?

Pour changer le monde et éviter la catastrophe, on pense toujours en termes de dictature politique. Prendre le pouvoir. Faire des lois. Imposer des taxes. Punir. Voilà ce que l’on propose pour lutter contre ce qui est à la base de tous nos déboires à savoir l’avidité et, derrière elle, ce que les Anciens appelaient l’ubris, la démesure. Certains parlent de décroissance, de frein. Ils sont encore dans le politique, la dictature, les lois, la répression.

Si l’on veut sauver le monde il faut un véritable arrêt à savoir un arrêt mental. Il faut un silence. Un jeûne médiatique. Un jeûne communicationnel. Un jeûne informatique. Un jeûne des réseaux sociaux.

Lors de la manifestation après l’attentat contre Charlie hebdo en 2015 la foule énorme qui était là a manifesté dans le silence. Pour la première fois, des hommes et des femmes venus de tous les horizons se sont retrouvés dans une communion fraternelle. Pour la première fois, grâce au silence, il y a eu une vraie laïcité.

Notre monde vit dans un tourbillon de stress et de violence générateur d’épuisement mental. Il s’en sortira par une cure de silence. Ça ne coûte rien. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça peut diminuer les maladies et les addictions qui ruinent la Sécurité Sociale. Ça commence par un geste simple. Fermer les yeux et respirer à partir du ventre.